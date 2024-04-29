Як збільшити швидкість домашнього інтернету шляхом зміни налаштувань DNS

Протягом останніх двох десятиліть, завдяки технологічному прогресу, швидкість інтернету значно зросла. Широкосмугові та оптоволоконні мережі дозволили досягнути майже миттєвого завантаження даних високої якості. Та це не означає, що немає місця для вдосконалення і ми маємо кілька дієвих порад.

Зміна налаштувань DNS часто є одним з найпростіших способів оптимізації швидкості інтернету. 24 Канал переклав та адаптував матеріал сайту Make Use Of у якому розповідається про те, як працює DNS і як змінити його налаштування так, щоб ваш інтернет став працювати швидше.

Не пропустіть Ці 5 генераторів зображень забезпечать вам найбільш фотореалістичні результати

Що таке DNS?

Коли ви вводите URL-адресу веб-сайту в браузері, вона має бути перетворена в IP-адресу сайту для надсилання та отримання даних. Система доменних імен (DNS) – це цифровий еквівалент телефонної книги, що надає номер (IP-адресу) для заданого імені (URL).

Оскільки зараз в Інтернеті понад мільярд веб-сайтів, підтримувати такий великий список непрактично, тому ваш DNS-сервер зберігає кеш для низки веб-сайтів.

Якщо ви спробуєте отримати доступ до сайту, який ще не має кешу, ваш DNS-сервер запитає запис з іншого сервера.

Як ваше місцезнаходження впливає на швидкість DNS?

Ваш DNS-сервер за замовчуванням, швидше за все, надається вашим інтернет-провайдером і не гарантується, що він буде найефективнішим.

Інфраструктура, що підтримує Інтернет, – це мережа мідних і оптичних кабелів, які з'єднують сервери по всьому світу. Дані передаються цими кабелями у вигляді електромагнітних хвиль, швидкість яких обмежена швидкістю світла. Хоча ми не можемо нічого зробити, щоб збільшити цю швидкість, ми можемо зменшити відстань, яку ці хвилі мають подолати.

Якщо DNS-сервер розташований далеко від вас, це вплине на швидкість роботи в Інтернеті. Однак реальність інтернету дещо складніша, ніж ви можете собі уявити за допомогою простих розрахунків відстані.

Google Public DNS є однією з найпопулярніших альтернатив DNS-серверів і використовує дві IP-адреси: 8.8.8.8 і 8.8.4.4.

Ці адреси відомі як anycast-адреси, і на запити з них відповідають кілька серверів по всьому світу. Сервери, що відповідають на запити, змінюються протягом дня, залежно від стану мережі та трафіку. Попри те, що він повертає ваші запити з серверів по всьому світу, він постійно входить до рейтингу найшвидших DNS-серверів.

Вони досягли цього завдяки співпраці з мережами доставки контенту (CDN), які додають дані про місцезнаходження до DNS-запитів. У більшості випадків, якщо ви використовуєте Європейський DNS-сервер, CDN вважають, що ви перебуваєте в Європі. Це впливає на швидкість завантаження, і вміст, який ви бачите, буде оптимізовано для європейської аудиторії. CDN мають важливе значення для роботи інтернету.

Google і OpenDNS додають вашу IP-адресу до DNS-запитів. Це означає, що дані завантажуються з локального сервера, що підвищує загальну швидкість з'єднання.

Чи збільшує швидкість зміна DNS?

Плануючи поїздку за допомогою Карт Google, ви отримуєте кілька різних варіантів маршруту. Деякі маршрути займуть менше часу, навіть якщо вони покривають більшу відстань. Це може бути пов'язано з багатьма факторами, такими як трафік, зміни в русі транспорту та середня швидкість.

Вибираючи DNS-сервер для збільшення швидкості інтернету, ви зіткнетеся з подібними факторами. Вибір найвигіднішого шляху відомий як оптимізація маршруту. Деякі DNS-сервери, наприклад, ті, що надаються інтернет-провайдерами, можуть бути перевантажені, особливо в години пік.

Деякі сервери мають застарілі записи або неефективно маршрутизують ваші дані. Складна взаємодія між серверами та з'єднаннями робить оптимізацію маршрутів важливою частиною підвищення швидкості вашого інтернету.

DNS-сервер вашого провайдера може бути розташований неподалік. Однак його універсальний підхід навряд чи забезпечить вам найкращу продуктивність.

Саме тут вам стане в пригоді такий інструмент, як Google Namebench. Він пропонує безкоштовний тест швидкості, який допоможе вам знайти найшвидший DNS для оптимізації швидкості інтернету. Namebench аналізує ваше з'єднання і рекомендує найкращі DNS-сервери, спеціально підібрані для вас.

Крім того, DNS визначає не лише швидкість. Ви можете вибрати конкретного DNS-провайдера, щоб підвищити рівень безпеки в Інтернеті.

Альтернативні провайдери DNS

Як ми вже згадували, DNS-сервер вашого провайдера, швидше за все, далеко не найкращий варіант. Замість цього ви можете змінити налаштування DNS у вашій операційній системі.

Існує кілька альтернативних DNS-провайдерів, зокрема Google DNS, OpenDNS, Cloudflare DNS і Quad9.

Нижче адреси DNS для кожного варіанту, щоб ви могли ввести їх у будь-якій операційній системі, яку використовуєте.

IPv4 DNS-адреси:

Google DNS: 8.8.8.8, 8.8.4.4

Cloudflare IPv4: 1.1.1.1, 1.0.0.1

OpenDNS: 208.67.222.222, 208.67.220.220

Quad9: 9.9.9.9, 149.112.112.112

IPv6 DNS-адреси:

Google DNS: 2001:4860:4860::8888, 2001:4860:4860::8844

Cloudflare IPv6: 2606:4700:4700::1111, 2606:4700:4700::1001

OpenDNS: 2620:119:35::35, 2620:119:53::53

Quad9: 2620:fe::fe, 2620:fe::9

Як змінити налаштування DNS у Windows 10 та Windows 11

Щоб змінити DNS у Windows 10:

Натисніть Win + X, щоб відкрити Меню досвідченого користувача і виберіть "Мережеві підключення". У розділі "Додаткові параметри мережі" виберіть "Змінити параметри адаптера". У новому вікні з переліком доступних мережевих пристроїв клацніть правою кнопкою миші пристрій, підключений до Інтернету, і виберіть "Властивості".

Як змінити DNS у Windows 11:

Натисніть Win + X, щоб відкрити Меню досвідченого користувача і виберіть "Мережеві підключення". Виберіть "Додаткові параметри мережі" > "Додаткові параметри мережевого адаптера". У новому вікні з переліком доступних мережевих пристроїв клацніть правою кнопкою миші на підключеному до Інтернету пристрої і виберіть "Властивості".

Далі процес зміни налаштувань DNS однаковий для Windows 10 і Windows 11.

Виділіть Інтернет-протокол версії 4 (TCP/IPv4) і натисніть "Властивості". Потім перейдіть до опції "Використовувати наступні адреси DNS-серверів". Тепер введіть одну з IP-адрес з розділу вище, залежно від того, якого DNS-провайдера ви хочете використовувати. Після введення натисніть OK, щоб зберегти ці налаштування. Ви повернетеся до меню "Властивості". Тут виберіть "Протокол Інтернету версії 6 (TCP/IPv6)" і натисніть "Властивості". Повторіть процес для DNS-серверів IPv6. Натисніть OK, щоб зберегти налаштування IPv6 DNS.

Після цього ви можете закрити всі вікна налаштувань і повернутися до звичайного перегляду веб-сторінок. Після підтвердження цих налаштувань ви почнете використовувати нові DNS-сервери.

Як змінити налаштування DNS в macOS

Щоб змінити DNS на пристрої з macOS:

Відкрийте "Системні налаштування". Там натисніть "Мережа" > "Додатково". На цій сторінці перейдіть на вкладку DNS. На відміну від Windows, ви можете легко додавати і видаляти DNS-сервери за допомогою кнопок + і – в нижньому лівому куті вікна. Після натискання значка + ви можете ввести IP-адресу потрібного провайдера.

Як і у випадку з Windows, після підтвердження налаштувань ви почнете користуватися новим DNS-провайдером.

Як змінити налаштування DNS на iPhone

Якщо ви хочете змінити налаштування DNS на iPhone:

Спочатку перейдіть до "Налаштування" > "Wi-Fi". Натисніть значок "i" поруч із підключеною мережею. Відкриється сторінка налаштувань для мережі, яку ви хочете змінити. Прокрутіть сторінку до заголовка DNS. Торкніться пункту "Налаштувати DNS". За замовчуванням для цього параметра буде встановлено значення "Автоматично". Виберіть "Вручну", щоб увімкнути інші опції. У розділі Сервер DNS з'явиться поле "Додати сервер". Натисніть кнопку і введіть IP-адресу потрібного провайдера. Після завершення натисніть кнопку Зберегти у верхньому правому куті екрана.

Як змінити налаштування DNS на Android

Кроки для зміни DNS на Android залежать від вашого пристрою. Однак для стандартних версій Android 9.0 і вище:

Відкрийте "Налаштування" > "Мережа та Інтернет". Натисніть на стрілку, щоб розгорнути "Додаткові налаштування". За замовчуванням у полі "Приватний DNS" буде встановлено значення "Автоматично". Якщо вибрати цю опцію, відкриється вікно введення. Натисніть "Ім'я хоста приватного DNS-провайдера". Тут потрібно використовувати ім'я хоста DNS-сервера, а не IP-адресу, як показано нижче:

Google DNS: dns.google.com

Cloudflare: 1dot1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com

OpenDNS: doh.opendns.com

Quad9: dns.quad9.net

Дивіться також Не дайте себе зламати: приховані небезпеки громадського Wi-Fi

Хоча не існує ультимативного рішення для підвищення швидкості інтернету, ви можете зробити безліч дрібних налаштувань і поліпшень, які дещо підвищать ваш досвід користування мережею. Деякі з них працюють менш помітно, а деякі справді значно впливають на швидкість. Ви можете поєднувати різні рекомендації, аби у підсумку отримати найкращі результати.