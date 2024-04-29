Изменение настроек DNS часто является одним из самых простых способов оптимизации скорости интернета. 24 Канал перевел и адаптировал материал сайта Make Use Of в котором рассказывается о том, как работает DNS и как изменить его настройки так, чтобы ваш интернет стал работать быстрее.

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Что такое DNS?

Когда вы вводите URL-адрес веб-сайта в браузере, он должен быть преобразован в IP-адрес сайта для отправки и получения данных. Система доменных имен (DNS) – это цифровой эквивалент телефонной книги, предоставляющий номер (IP-адрес) для заданного имени (URL).

Поскольку сейчас в Интернете более миллиарда веб-сайтов, поддерживать такой большой список непрактично, поэтому ваш DNS-сервер хранит кэш для ряда веб-сайтов.

Если вы попытаетесь получить доступ к сайту, который еще не имеет кэша, ваш DNS-сервер запросит запись с другого сервера.

Ваш DNS-сервер по умолчанию, скорее всего, предоставляется вашим интернет-провайдером и не гарантируется, что он будет самым эффективным.

Как ваше местонахождение влияет на скорость DNS?

Инфраструктура, поддерживающая Интернет, – это сеть медных и оптических кабелей, которые соединяют серверы по всему миру. Данные передаются по этим кабелям в виде электромагнитных волн, скорость которых ограничена скоростью света. Хотя мы не можем ничего сделать, чтобы увеличить эту скорость, мы можем уменьшить расстояние, которое эти волны должны преодолеть.

Если DNS-сервер расположен далеко от вас, это повлияет на скорость работы в Интернете. Однако реальность интернета несколько сложнее, чем вы можете себе представить с помощью простых расчетов расстояния.

Google Public DNS является одной из самых популярных альтернатив DNS-серверов и использует два IP-адреса: 8.8.8.8 і 8.8.4.4.

Эти адреса известны как anycast-адреса, и на запросы с них отвечают несколько серверов по всему миру. Серверы, отвечающие на запросы, меняются в течение дня, в зависимости от состояния сети и трафика. Несмотря на то, что он возвращает ваши запросы с серверов по всему миру, он постоянно входит в рейтинг самых быстрых DNS-серверов.

Они достигли этого благодаря сотрудничеству с сетями доставки контента (CDN), которые добавляют данные о местонахождении к DNS-запросам. В большинстве случаев, если вы используете Европейский DNS-сервер, CDN считают, что вы находитесь в Европе. Это влияет на скорость загрузки, и содержимое, которое вы видите, будет оптимизировано для европейской аудитории. CDN имеют важное значение для работы интернета.

Google и OpenDNS добавляют ваш IP-адрес к DNS-запросам. Это означает, что данные загружаются с локального сервера, что повышает общую скорость соединения.

Увеличивает ли скорость изменение DNS?

Планируя поездку с помощью Карт Google, вы получаете несколько различных вариантов маршрута. Некоторые маршруты займут меньше времени, даже если они покрывают большее расстояние. Это может быть связано со многими факторами, такими как трафик, изменения в движении транспорта и средняя скорость.

Выбирая DNS-сервер для увеличения скорости интернета, вы столкнетесь с подобными факторами. Выбор самого выгодного пути известен как оптимизация маршрута. Некоторые DNS-серверы, например, те, что предоставляются интернет-провайдерами, могут быть перегружены, особенно в часы пик.

Некоторые серверы имеют устаревшие записи или неэффективно маршрутизируют ваши данные. Сложное взаимодействие между серверами и соединениями делает оптимизацию маршрутов важной частью повышения скорости вашего интернета.

DNS-сервер вашего провайдера может быть расположен неподалеку. Однако его универсальный подход вряд ли обеспечит вам лучшую производительность.

Именно здесь вам пригодится такой инструмент, как Google Namebench. Он предлагает бесплатный тест скорости, который поможет вам найти самый быстрый DNS для оптимизации скорости интернета. Namebench анализирует ваше соединение и рекомендует лучшие DNS-серверы, специально подобранные для вас.

Кроме того, DNS определяет не только скорость. Вы можете выбрать конкретного DNS-провайдера, чтобы повысить уровень безопасности в Интернете.

Альтернативные провайдеры DNS

Как мы уже упоминали, DNS-сервер вашего провайдера, скорее всего, далеко не лучший вариант. Вместо этого вы можете изменить настройки DNS в вашей операционной системе.

Существует несколько альтернативных DNS-провайдеров, в частности Google DNS, OpenDNS, Cloudflare DNS і Quad9.

Ниже адреса DNS для каждого варианта, чтобы вы могли ввести их в любой операционной системе, которую используете.

IPv4 DNS-адреса:

Google DNS: 8.8.8.8, 8.8.4.4.4

Cloudflare IPv4: 1.1.1.1.1, 1.0.0.1

OpenDNS: 208.67.222.222.222, 208.67.67.220.220

Quad9: 9.9.9.9.9, 149.112.112.112

IPv6 DNS-адреса:

Google DNS: 2001:4860:4860::8888, 2001:4860:4860::8844

Cloudflare IPv6: 2606:4700:4700::1111, 2606:4700:4700::1001

OpenDNS: 2620:119:35::35, 2620:119:53::53

Quad9: 2620:fe::fe, 2620:fe::9

Как изменить настройки DNS в Windows 10 и Windows 11

Чтобы изменить DNS в Windows 10:

Нажмите Win + X, чтобы открыть Меню опытного пользователя и выберите "Сетевые подключения". В разделе "Дополнительные параметры сети" выберите "Изменить параметры адаптера". В новом окне со списком доступных сетевых устройств щелкните правой кнопкой мыши устройство, подключен к Интернету, и выберите "Свойства".

Как изменить DNS в Windows 11:

Нажмите Win + X, чтобы открыть Меню опытного пользователя и выберите "Сетевые подключения". Выберите "Дополнительные параметры сети" > "Дополнительные параметры сетевого адаптера". В новом окне с перечнем доступных сетевых устройств щелкните правой кнопкой мыши на подключенном к Интернету устройстве и выберите "Свойства".

Далее процесс изменения настроек DNS одинаков для Windows 10 и Windows 11.

Выделите Интернет-протокол версии 4 (TCP/IPv4) и нажмите "Свойства". Затем перейдите к опции "Использовать следующие адреса DNS-серверов". Теперь введите один из IP-адресов из раздела выше, в зависимости от того, какого DNS-провайдера вы хотите использовать. После ввода нажмите OK, чтобы сохранить эти настройки. Вы вернетесь в меню "Свойства". Здесь выберите "Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)" и нажмите "Свойства". Повторите процесс для DNS-серверов IPv6. Нажмите OK, чтобы сохранить настройки IPv6 DNS, чтобы сохранить настройки IPv6 DNS.

После этого вы можете закрыть все окна настроек и вернуться к обычному просмотру веб-страниц. После подтверждения этих настроек вы начнете использовать новые DNS-серверы.

Как изменить настройки DNS в macOS

Чтобы изменить DNS на устройстве с macOS:

Откройте "Системные настройки". Там нажмите "Сеть" > "Дополнительно". На этой странице перейдите на вкладку DNS. В отличие от Windows, вы можете легко добавлять и удалять DNS-серверы с помощью кнопок + и – в нижнем левом углу окна. После нажатия значка + вы можете ввести IP-адрес нужного провайдера.

Как и в случае с Windows, после подтверждения настроек вы начнете пользоваться новым DNS-провайдером.

Как изменить настройки DNS на iPhone

Если вы хотите изменить настройки DNS на iPhone:

Сначала перейдите в "Настройки" > "Wi-Fi". Нажмите значок "i" рядом с подключенной сетью. Откроется страница настроек для сети, которую вы хотите изменить. Прокрутите страницу до заголовка DNS. Коснитесь пункта "Настроить DNS". По умолчанию для этого параметра будет установлено значение "Автоматически". Выберите "Вручную", чтобы включить другие опции. В разделе Сервер DNS появится поле "Добавить сервер". Нажмите кнопку и введите IP-адрес нужного провайдера. После завершения нажмите кнопку "Сохранить" в верхнем правом углу экрана.

Как изменить настройки DNS на Android

Шаги по изменению DNS на Android зависят от вашего устройства. Однако для стандартных версий Android 9.0 и выше:

Откройте "Настройки" > "Сеть и Интернет". Нажмите на стрелку, чтобы развернуть "Дополнительные настройки". По умолчанию в поле "Частный DNS" будет установлено значение "Автоматически". Если выбрать эту опцию, откроется окно ввода. Нажмите "Имя хоста частного DNS-провайдера". Здесь нужно использовать имя хоста DNS-сервера, а не IP-адрес, как показано ниже:

Google DNS: dns.google.com

Cloudflare: 1dot1dot1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com

OpenDNS: doh.opendns.com

Quad9: dns.quad9.net

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Хотя не существует ультимативного решения для повышения скорости интернета, вы можете сделать множество мелких настроек и улучшений, которые несколько повысят ваш опыт пользования сетью. Некоторые из них работают менее заметно, а некоторые действительно значительно влияют на скорость. Вы можете сочетать различные рекомендации, чтобы в итоге получить наилучшие результаты.