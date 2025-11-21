Укр Рус
Інтернет Cloudflare знову "упав": сотні сайтів по всьому світу не працюють
21 листопада, 20:43
Cloudflare знову "упав": сотні сайтів по всьому світу не працюють

Тетяна Бабич
Основні тези
  • 21 листопада сервіси на базі Cloudflare зазнали масштабних перебоїв.
  • Компанія ще не надала офіційного коментаря щодо ситуації.

Сервіси, що працюють через інфраструктуру Cloudflare, знову зіткнулися з масштабними перебоями 21 листопада. Користувачі у різних країнах масово повідомляють про те, що частина західних сайтів і онлайн-платформ працює з помилками або й зовсім не відкривається.

Подібні неполадки вже протягом останніх кількох днів. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на дані Downdetector.

Що відомо про збій у роботі Cloudflare?

Ввечері 21 листопада майже 20 тисяч людей заявили про проблеми в роботі різних сервісів. Звіти надходять як від користувачів соцмереж, так і від тих, хто намагається отримати доступ до відеоплатформ, застосунків та вебсайтів, що залежать від мережевої інфраструктури Cloudflare.


У роботі Cloudflare знову стався збій / Графіка Downdetector

Поки що Cloudflare офіційно ситуацію не прокоментувала. Водночас у компанії зазначили, що у цей період проводили планові технічні роботи, які теоретично могли стати причиною тимчасових збоїв.

Коли роботу інтернет-сервісів буде повністю відновлено наразі невідомо. Користувачам радять очікувати оновлень від Cloudflare та стежити за статусом роботи улюблених платформ.

Що цьому передувало?

  • Цей збій стався всього через кілька днів після масштабної проблеми, яка тимчасово паралізувала роботу X (Twitter), ChatGPT, Canva та багатьох інших популярних ресурсів. 

  • Тоді у  Cloudflare повідомили, що інцидент, який призвів до масштабних проблем і тимчасово "поклав" близько 20% глобального інтернету, був викликаний технічною помилкою. Причиною став автоматично сформований конфігураційний файл, розмір якого перевищив допустимі межі, через що програмна система аварійно зупинилася.

  • У компанії наголосили, що немає жодних ознак кібератаки або навмисного втручання хакерів – збій був суто технічним.