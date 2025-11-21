Cloudflare знову "упав": сотні сайтів по всьому світу не працюють
- 21 листопада сервіси на базі Cloudflare зазнали масштабних перебоїв.
- Компанія ще не надала офіційного коментаря щодо ситуації.
Сервіси, що працюють через інфраструктуру Cloudflare, знову зіткнулися з масштабними перебоями 21 листопада. Користувачі у різних країнах масово повідомляють про те, що частина західних сайтів і онлайн-платформ працює з помилками або й зовсім не відкривається.
Подібні неполадки вже протягом останніх кількох днів. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на дані Downdetector.
Що відомо про збій у роботі Cloudflare?
Ввечері 21 листопада майже 20 тисяч людей заявили про проблеми в роботі різних сервісів. Звіти надходять як від користувачів соцмереж, так і від тих, хто намагається отримати доступ до відеоплатформ, застосунків та вебсайтів, що залежать від мережевої інфраструктури Cloudflare.
У роботі Cloudflare знову стався збій / Графіка Downdetector
Поки що Cloudflare офіційно ситуацію не прокоментувала. Водночас у компанії зазначили, що у цей період проводили планові технічні роботи, які теоретично могли стати причиною тимчасових збоїв.
Коли роботу інтернет-сервісів буде повністю відновлено наразі невідомо. Користувачам радять очікувати оновлень від Cloudflare та стежити за статусом роботи улюблених платформ.
Що цьому передувало?
Цей збій стався всього через кілька днів після масштабної проблеми, яка тимчасово паралізувала роботу X (Twitter), ChatGPT, Canva та багатьох інших популярних ресурсів.
Тоді у Cloudflare повідомили, що інцидент, який призвів до масштабних проблем і тимчасово "поклав" близько 20% глобального інтернету, був викликаний технічною помилкою. Причиною став автоматично сформований конфігураційний файл, розмір якого перевищив допустимі межі, через що програмна система аварійно зупинилася.
У компанії наголосили, що немає жодних ознак кібератаки або навмисного втручання хакерів – збій був суто технічним.