Cloudflare снова "упал": сотни сайтов по всему миру не работают

Сервисы, работающие через инфраструктуру Cloudflare, снова столкнулись с масштабными перебоями 21 ноября. Пользователи в разных странах массово сообщают о том, что часть западных сайтов и онлайн-платформ работает с ошибками или вовсе не открывается.

Подобные неполадки уже в течение последних нескольких дней. О таком информирует 24 Канал со ссылкой на данные Downdetector.

Актуально Как выбрать павербанк в 2025 году: лучшие советы для удачного решения

Что известно о сбое в работе Cloudflare?

Вечером 21 ноября почти 20 тысяч человек заявили о проблемах в работе различных сервисов. Отчеты поступают как от пользователей соцсетей, так и от тех, кто пытается получить доступ к видеоплатформам, приложений и веб-сайтов, зависящих от сетевой инфраструктуры Cloudflare.



В работе Cloudflare снова произошел сбой / Графика Downdetector

Пока Cloudflare официально ситуацию не прокомментировала. В то же время в компании отметили, что в этот период проводили плановые технические работы, которые теоретически могли стать причиной временных сбоев.

Когда работа интернет-сервисов будет полностью восстановлена пока неизвестно. Пользователям советуют ожидать обновлений от Cloudflare и следить за статусом работы любимых платформ.

Что этому предшествовало?