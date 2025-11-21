Cloudflare снова "упал": сотни сайтов по всему миру не работают
- 21 ноября сервисы на базе Cloudflare подверглись масштабным перебоям.
- Компания еще не предоставила официального комментария по ситуации.
Сервисы, работающие через инфраструктуру Cloudflare, снова столкнулись с масштабными перебоями 21 ноября. Пользователи в разных странах массово сообщают о том, что часть западных сайтов и онлайн-платформ работает с ошибками или вовсе не открывается.
Подобные неполадки уже в течение последних нескольких дней. О таком информирует 24 Канал со ссылкой на данные Downdetector.
Актуально Как выбрать павербанк в 2025 году: лучшие советы для удачного решения
Что известно о сбое в работе Cloudflare?
Вечером 21 ноября почти 20 тысяч человек заявили о проблемах в работе различных сервисов. Отчеты поступают как от пользователей соцсетей, так и от тех, кто пытается получить доступ к видеоплатформам, приложений и веб-сайтов, зависящих от сетевой инфраструктуры Cloudflare.
В работе Cloudflare снова произошел сбой / Графика Downdetector
Пока Cloudflare официально ситуацию не прокомментировала. В то же время в компании отметили, что в этот период проводили плановые технические работы, которые теоретически могли стать причиной временных сбоев.
Когда работа интернет-сервисов будет полностью восстановлена пока неизвестно. Пользователям советуют ожидать обновлений от Cloudflare и следить за статусом работы любимых платформ.
Что этому предшествовало?
Этот сбой произошел всего через несколько дней после масштабной проблемы, которая временно парализовала работу X (Twitter), ChatGPT, Canva и многих других популярных ресурсов.
Тогда в Cloudflare сообщили, что инцидент, который привел к масштабным проблемам и временно "положил" около 20% глобального интернета, был вызван технической ошибкой. Причиной стал автоматически сформированный конфигурационный файл, размер которого превысил допустимые пределы, из-за чего программная система аварийно остановилась.
В компании подчеркнули, что нет никаких признаков кибератаки или умышленного вмешательства хакеров – сбой был чисто техническим.