Що це було: масштабний збій у Cloudflare призвів до проблем з доступом до сервісів у світі

У четвер, 12 червня 2025 року, користувачі по всьому світу зіткнулися з перебоями в роботі інтернету через збій у хмарному сервісі Cloudflare. Внаслідок інциденту постраждали десятки популярних онлайн-платформ, зокрема Spotify, Google, Snapchat, Discord, Nintendo та Character.ai.

Користувачі скаржилися на збої у більшості популярних застосунків та сервісів. Станом на вечір того ж дня компанія повідомила про повне відновлення роботи своїх сервісів, повідомляє 24 Канал.

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Проблеми з доступом почалися вдень, коли на сайті Downdetector було зафіксовано різке зростання кількості скарг користувачів. Особливо це стосувалося сервісу Cloudflare, який відповідає за управління інтернет-трафіком і забезпечення безпеки для мільйонів вебсайтів.

Останнє оновлення на сторінці статусу Cloudflare з’явилося о 17:06 за східним часом (00:06 13 червня за київським), у якому компанія заявила, що всі її сервіси працюють у штатному режимі. "Ми переводимо інцидент у режим моніторингу, щоб переконатися у стабільності платформи", – йдеться в заяві.

Перед цим Cloudflare повідомила, що критично важливий сервіс Workers KV вийшов з ладу через збій стороннього сервісу, який є ключовим компонентом інфраструктури.

За словами компанії, інженери одразу розпочали відновлення роботи й мобілізували всі ресурси для якнайшвидшого розв’язання проблеми. О 15:15 за місцевим часом компанія зауважила, що почала фіксувати поступове відновлення сервісів, хоча ще спостерігались періодичні збої.

Cloudflare Сервіс, що надає рішення для управління ІТ-інфраструктурою, покращення безпеки, хостингу та продуктивності сайтів. За даними самої компанії, вона обробляє близько 78 мільйонів HTTP-запитів щосекунди. Тож будь-які перебої в її роботі мають потенціал вплинути на значну частину цифрового простору.

Схожий інцидент із CrowdStrike у 2024 році

Збій у Cloudflare нагадав про масову аварію, спричинену оновленням Falcon Sensor від CrowdStrike у липні 2024 року. Тоді через помилку мільйони комп’ютерів з Windows вийшли з ладу, що паралізувало роботу аеропортів, банків і лікарень. Найбільше постраждала авіація – було скасовано тисячі рейсів, а компанія Delta подала позов до CrowdStrike через збитки.

І хоч ці два випадки мають низку розбіжностей – вони підкреслюють вразливість цифрової інфраструктури, яка часто залежить від не основних, але критичних програм чи сервісів, поломки чи збої в яких можуть призвести до колапсу цілих вузлів мережі та мати вплив на цілі галузі.