Google Chrome "загубив" паролі 15 мільйонів користувачів Windows через збій

Тимчасовий баг Google Chrome заблокував доступ до збережених паролів для мільйонів користувачів Windows. Проблема, яка тривала близько 18 годин, торкнулася тих, хто використовує версію браузера 127.

Компанія Google пояснила збій, який стався 24 липня, "зміною поведінки продукту без належного захисту функцій". Ця зміна призвела до того, що користувачі не змогли знайти і зберегти паролі.

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За даними Forbes, проблема торкнулася близько 2% користувачів Chrome 127 на Windows, тобто приблизно 15 мільйонів людей. Однак, враховуючи, що Chrome використовують понад 3 мільярди людей у всьому світі, реальна кількість постраждалих користувачів може бути ще вищою.

Тимчасове виправлення, надане Google, вимагало від користувачів запускати браузер через командний рядок з позначкою "enable-features=SkipUndecryptablePasswords", що багато хто вважав незручним.

А проте, Google відреагував швидко, випустивши повне виправлення помилки вже 25 липня. Користувачам потрібно було лише перезапустити свої браузери, щоб застосувати оновлення.

У своїй заяві Google перепросила за спричинені незручності і порекомендувала користувачам, які зіткнулися з проблемами, звернутися до служби підтримки Google Workspace за подальшою допомогою.