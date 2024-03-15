Збій у Monobank залишив користувачів без доступу до застосунка

Сьогодні, 15 березня, користувачі застосунка Monobank зіткнулися з проблемою доступу до сервісу.

Що сталося

При спробі запуску застосунка система повідомляє про помилку й не пропускає далі. Таким чином користувачі не можуть отримати доступ до своїх карток.

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Спочатку деякий час на екрані деякий час демонструється логотип банку, але потім додаток перекидає на сторінку помилки.



Збій у Monobank / Скриншот 24 Каналу

В окремих випадках, якщо здійснити кілька спроб входу, система може пропустити, але навіть у такому випадку ви не зможете здійснити транзакцію.

Розробники поки що не коментували збій, тому його причина невідома.