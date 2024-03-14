Нам усім хотілося б, аби Маск обрав купівлю й подальше руйнування республіканської нішевої соцмережі Truth Social, а не Twitter. Однак, на жаль, він вчинив саме так, як вчинив. Як повідомляє Washington Post з посиланням на інсайдерські джерела, Трамп зробив Маску пропозицію, від якої той, очевидно, легко зміг відмовитися.

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Нещасливі дні Truth Social

Запущений у лютому 2022 року Truth Social втрачає як гроші, так і підписників практично з самого початку своєї діяльності. Весь цей час Трамп фінансував проєкт зі своєї кишені.

Як кажуть джерела, менш ніж через два роки після запуску, а саме влітку 2023 року, Трамп запитав Маска, чи зацікавлений він у купівлі його соцмережі, яка зібрала в себе аудиторію з його прихильників-республіканців, багатьох з яких давно заблокували в інших соцмережах. Приблизно в той самий час подав у відставку технічний директор сервісу. Очевидно, справи йшли не дуже добре.

Ми не знаємо, що саме сказав Маск. Але очевидно, що угода не відбулася. У лютому 2024 року Truth Social злилася з іншою компанією й отримала дозвіл Комісії з цінних паперів і бірж США на перетворення в публічну компанію, що відкриє доступ до інвестицій. Сам Трамп збереже частку в новій компанії – ЗМІ називають суму в 4 мільярди доларів у вигляді 58-69 відсотків акцій.

Маск уже отримував питання про ймовірне обговорення покупки, але сказав лише, що "ніколи не був у Мар-а-Лаго" (приватна резиденція у Флориді, що належить Дональду Трампу). Представники самого колишнього президента США також нічого не коментують. Натомість прессекретарка Trump Media Шеннон Девайн віджартувалася: "Ми чули, що Трамп і Маск дійсно обговорювали купівлю Washington Post. Але вони вирішили, що це не має ніякої цінності".

Новина про можливу пропозицію Трампа з'явилася після того, як минулого тижня New York Times повідомила, що Маск разом з деякими іншими багатими республіканськими донорами зустрівся з Трампом у Палм-Біч, штат Флорида, щоб обговорити потенційні пожертвування на його передвиборчу кампанію. Після цього Маск написав на своїй сторінці в X, що він "не жертвує гроші жодному з кандидатів у президенти США".