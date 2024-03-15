Что произошло

При попытке запуска приложения система сообщает об ошибке и не пропускает дальше. Таким образом пользователи не могут получить доступ к своим картам.

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Сначала некоторое время на экране некоторое время демонстрируется логотип банка, но потом приложение перебрасывает на страницу ошибки.



Сбой в Monobank / Скриншот 24 Канала

В отдельных случаях, если осуществить несколько попыток входа, система может пропустить, но даже в таком случае вы не сможете осуществить транзакцию.

Разработчики пока что не комментировали сбой, поэтому его причина неизвестна.