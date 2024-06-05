Технічний збій на Нью-Йоркській фондовій біржі занурив ринки в хаос

У понеділок вранці на фінансових ринках стався другий технічний збій менш ніж за тиждень. Преміальні акції показали ціни з 99-відсотковою знижкою.

Що сталося

Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) заявила, що розслідує технічну проблему, яка в понеділок вранці призвела до того, що близько десятка акцій, в тому числі Chipotle і GameStop, зазнали падіння волатильності, головного показника фондових бірж. Такі фірми, як Berkshire Hathaway і Bank of Montreal, ненадовго торгувалися з 99% знижкою від своїх початкових цін на момент відкриття в понеділок, що, безумовно, також пов'язано зі збоєм.

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Технічна проблема із загальногалузевими ціновими діапазонами, опублікованими CTA SIP, спричинила зупинку ряду акцій, що котируються на біржах групи NYSE, сьогодні вранці. Акції, на які це вплинуло, відтоді знову відкрилися (або знаходяться в процесі відкриття), і проблема цінових діапазонів була усунена,

– повідомила біржа на своїй сторінці статусу.

Понеділковий збій на Нью-Йоркській фондовій біржі стався через кілька днів після того, як на американському фондовому ринку вийшов з ладу інший важливий сервіс. У четвер минулого тижня індекс S&P 500 не оновлювався протягом години через технічний збій у роботі в режимі реального часу.

Поки інституційні гравці розбиралися зі збоями, акції Gamestop та інших компаній, яких називають "мемними" через свою розважальну суть, злетіли в понеділок уранці. Підштовхнув їх до цього свіжий сигнал від блогера Roaring Kitty, який свого часу закликав усіх купувати акції цієї компанії, коли хедж-фонди хотіли її "потопити". Він, можна сказати, врятував її, піднявши величезний хайп і розпочавши так звану "війну з Волл-стріт". Кіт Гілл (Roaring Kitty) поділився скриншотом, який свідчить про те, що тепер він володіє величезним портфелем акцій GameStop на суму понад 115,7 мільйона доларів США, що означало 103-відсотковий сплеск ціни, а також опціонами на купівлю акцій на суму близько 65,7 мільйона доларів, термін дії яких закінчується 21 червня.

Збої в роботі біржових інституцій є рідкісним явищем і дуже відчутним, але, як і в будь-якій іншій сфері, що працює з технологіями та інтернетом, не є чимось нечуваним. Ця подія є нагадуванням про те, що фондові ринки побудовані на складних алгоритмах, які не застраховані від технічних збоїв. Однак ці проблеми можуть викликати короткі періоди паніки і страху, коли вони трапляються.