Что случилось

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) заявила, что расследует техническую проблему, которая в понедельник утром привела к тому, что около десятка акций, в том числе Chipotle и GameStop, подверглись падение волатильности, главного показателя фондовых бирж. Такие фирмы, как Berkshire Hathaway и Bank of Montreal, ненадолго торговались с 99% скидкой от своих начальных цен на момент открытия в понедельник, что, безусловно, также связано со сбоем.

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Техническая проблема с общеотраслевыми ценовыми диапазонами, опубликованными CTA SIP, вызвала остановку ряда акций, котирующихся на биржах группы NYSE, сегодня утром. Акции, на которые это повлияло, с тех пор снова открылись (или находятся в процессе открытия), и проблема ценовых диапазонов была устранена,

– сообщила биржа на своей странице статуса.

Понедельничный сбой на Нью-Йоркской фондовой бирже произошел через несколько дней после того, как на американском фондовом рынке вышел из строя другой важный сервис. В четверг на прошлой неделе индекс S&P 500 не обновлялся в течение часа из-за технического сбоя в работе в режиме реального времени.

Пока институциональные игроки разбирались со сбоями, акции Gamestop и других компаний, которых называют "мемными" из-за своей развлекательной сути, взлетели в понедельник утром. Подтолкнул их к этому свежий сигнал от блогера Roaring Kitty, который в свое время призывал всех покупать акции этой компании, когда хедж-фонды хотели ее "потопить". Он, можно сказать, спас ее, подняв огромный хайп и начав так называемую "войну с Уолл-стрит". Кит Гилл (Roaring Kitty) поделился скриншотом, который свидетельствует о том, что теперь он владеет огромным портфелем акций GameStop на сумму более 115,7 миллиона долларов США, что означало 103-процентный всплеск цены, а также опционами на покупку акций на сумму около 65,7 миллиона долларов, срок действия которых истекает 21 июня.

Причина понедельничного сбоя на Нью-Йоркской фондовой бирже пока непонятна.

Сбои в работе биржевых институтов является редким явлением и очень ощутимым, но, как и в любой другой сфере, работающей с технологиями и интернетом, не является чем-то неслыханным. Это событие является напоминанием о том, что фондовые рынки построены на сложных алгоритмах, которые не застрахованы от технических сбоев. Однако эти проблемы могут вызвать короткие периоды паники и страха, когда они случаются.