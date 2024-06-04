Деталі справи

Згідно з пресрелізом, Ван і його спільники використовували спливаючі вікна з рекламою нібито VPN-сервісів для поширення шкідливого програмного забезпечення. Таким чином вони створили розгалужену домашню проксі-службу (секретну комунікаційну магістраль, яка приховує користувачів за IP-адресами реальних людей).

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Ван продавав доступ до мережі, відомої як "911 S5", іншим кіберзлочинцям, які використовували її для вчинення "цілої низки комп'ютерних злочинів, включаючи фінансові махінації, крадіжку особистих даних та експлуатацію дітей".

Незаконна схема була надзвичайно успішною. За даними Мін'юсту США, 911 S5 принесла 99 мільйонів доларів з моменту свого заснування в 2014 році. Значну частину цих доходів Ван витратив на розкішну нерухомість, автомобілі, годинники та інше.

Схема продажу доступу до мільйонів заражених шкідливим програмним забезпеченням комп'ютерів по всьому світу дозволяє злочинцям по всьому світу красти мільярди доларів, передавати погрози про вибухи та обмінюватися матеріалами про експлуатацію дітей, а потім використовувати майже 100 мільйонів доларів прибутку від цієї схеми для купівлі розкішних автомобілів, годинників та нерухомості,

– каже представник Міністерства торгівлі США Метью Аксельрод.

Ван, який перебуває під вартою, звинувачується у "змові з метою вчинення комп'ютерного шахрайства, істотному комп'ютерному шахрайстві, змові з метою вчинення електронного шахрайства та змові з метою відмивання грошей. Йому загрожує до 65 років ув'язнення.

Обвинувачений вів надзвичайно розкішний спосіб життя. За даними Мін'юсту, його "Ferrari F8 Spider S-A 2022 року випуску, BMW i8, BMW X7 M50d, Rolls Royce, більше десятка внутрішніх і міжнародних банківських рахунків, понад два десятки криптовалютних гаманців, кілька розкішних наручних годинників, 21 об'єкт житлової або інвестиційної нерухомості (в Таїланді, Сінгапурі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Сент-Кітс і Невісі та Сполучених Штатах), а також 20 доменів – усе це підлягає конфіскації.

Одне з найбільш вражаючих звинувачень в обвинувальному акті проти Вана полягає в тому, що 911 S5 дозволяла іноземним шахраям видавати себе за безробітних громадян США під час пандемії коронавірусу. Вони викачали майже 6 мільярдів доларів США, виділених урядом США на допомогу в боротьбі з коронавірусом.

911 S5 також використовувався для кіберпереслідування і сприяв поширенню матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми.