Збій в Резерв+: користувачі не можуть зайти в застосунок після оновлення

У роботі мобільного застосунку Резерв+ виникли тимчасові технічні складнощі. Наразі зафіксовано проблеми з доступом до сервісу через що неможливо отримати інформацію з реєстрів.

Це призвело до обмеження функціонала сервісу, основні цифрові документи залишаються недоступними для військовозобов'язаних, повідомляє 24 Канал.

Чому Резерв+ не працює?

На момент публікації новини не було інформації про причини збоїв в роботі сервісів. Міністерство Оборони України поки не прокоментувало. Водночас в мережі можна знайти багато скарг на неможливість отримати доступ до програми та документів.



Збій в Резерв+ не дає змогу отримати доступ до документів / Фото 24 Каналу

Що робити, якщо Резерв+ не працює?

Проблеми в роботі застосунку трапляються не часто, однак користувачі знають, що оновлення даних з реєстрів може тривати довго. На цей випадок МОУ радить зберегти на смартфоні копію документа та періодично оновлювати її.

Нова функція в Резерв+

Напередодні Міністерство оборони України завершило тестування та офіційно впровадило можливість онлайн-постановки на військовий облік через мобільний застосунок Резерв+.

Нова функція покликана усунути паперову тяганину та зменшити навантаження на територіальні центри комплектування. Сервіс дозволяє частині громадян оформити необхідні документи дистанційно, уникаючи особистих візитів до установ.

Втім, можливо саме невдале оновлення стало причиною збоїв у застосунку. Наскільки швидко буде розв'язана проблема наразі також залишається невідомо.