Чому Starlink відмовляється від тарифу за 10 доларів?

Менш ніж за рік після запуску тариф Starlink Roam за 10 доларів на місяць фактично припиняє існування у звичному вигляді. Цей план створювався як тимчасове або резервне рішення для власників антени Mini – насамперед для тих, хто потребує зв’язку лише час від часу, наприклад у віддалених районах без мобільного покриття, пише NotebookChack.

За ці гроші користувачі отримували 10 гігабайтів інтернету на повній швидкості – до 100 мегабітів за секунду на завантаження. Після вичерпання ліміту трафік оплачувався окремо за тарифом 2 долари за кожен додатковий гігабайт. На практиці цього виявилося більш ніж достатньо для значної частини абонентів, які використовували Starlink як аварійний або епізодичний канал доступу до мережі.

Саме така поведінка користувачів і стала причиною змін. Компанія почала надсилати повідомлення власникам тарифу за 10 доларів, попереджаючи, що їх автоматично переведуть у режим Standby за 5 доларів на місяць. Starlink пояснює це тим, що фактичний сценарій використання відповідає саме цьому формату, а не повноцінному роумінговому тарифу.

Що таке Standby Mode і чому це не повноцінний тариф?

Режим Standby формально не вважається тарифним планом. Раніше це була безкоштовна опція Pause, яка дозволяла призупиняти обслуговування без щомісячної плати та відновлювати його за потреби. Згодом компанія перетворила її на платний режим за 5 доларів на місяць і додала необмежений доступ до інтернету на сильно зниженій швидкості.

Швидкість – це ключове обмеження Standby Mode. Користувачі отримують лише близько 1 мегабіта за секунду на завантаження та приблизно 0,5 мегабіта за секунду на відправлення даних. Такого каналу вистачає хіба що для перевірки електронної пошти або простих текстових повідомлень. Для повноцінного перегляду вебсторінок, роботи з хмарними сервісами чи потокового відео цей режим непридатний.

Starlink попереджає, що переведення з тарифу Roam за 10 доларів у Standby Mode відбудеться автоматично через 30 днів після отримання повідомлення, якщо користувач не змінить план самостійно.

Загальна тенденція – дешевих тарифів більше не буде

Відмова від плану за 10 доларів – не поодинокий випадок. Нещодавно SpaceX, якій належить технологія Starlink, також припинила пропонувати житловий тариф Residential за 40 доларів на місяць, який був найдешевшим варіантом для стаціонарного використання. Його тимчасово перевели до лінійки Roam лише для обмеженого кола абонентів, а згодом прибрали повністю.

Як компенсацію компанія подвоїла обсяг даних у базовому роумінговому тарифі за 50 доларів на місяць та знизила вартість антени Mini на 20 відсотків. Утім, мінімальна ціна повноцінного доступу до супутникового інтернету фактично зросла.

Менш ніж за місяць найдешевшим тарифом стане базовий Roam за 50 доларів на місяць. За даними Starlink, він включає 100 гігабайтів трафіку на повній швидкості та необмежений доступ на зниженій швидкості після вичерпання ліміту. Для користувачів, які звикли платити 10 доларів за резервний зв’язок, це означає або різке подорожчання, або перехід у режим майже символічного інтернету.