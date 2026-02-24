Про таке в інтерв'ю для Financial Times розповів Володимир Зеленський.

Дивіться також Масштаби просування можуть бути більші: в ISW показали мапи контрнаступу ЗСУ на Півдні

Завдяки чому ЗСУ змогли просунутися на Півдні?

Глава держави зазначив, що українські сили мають суттєві просування на південно-східному відтринку фронту. За його словами, цьому посприяло блокування системи Starlink для російських військових.

Зауважимо, що про такі результати дії "бану" для окупантів повідомлялося й раніше. Блокування несанкціонованих терміналів Starlink у зоні бойових дій серйозно порушило комунікації російських військ, що послабило їхні наступальні спроможності та відкрило вікно для активніших дій українських підрозділів.

Начальник відділу комунікацій 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач зауважував, що на ділянці фронту від Гуляйполя до Терноватого помітно знизилася активність окупантів. Там росіяни масово здаються в полон, а на багатьох позиціях їх взагалі не видно.

Яка зараз ситуація на Півдні: дивіться карту DeepState

Як технології розв'язують найскладніші питання війни?