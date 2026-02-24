Про таке в інтерв'ю для Financial Times розповів Володимир Зеленський.
Завдяки чому ЗСУ змогли просунутися на Півдні?
Глава держави зазначив, що українські сили мають суттєві просування на південно-східному відтринку фронту. За його словами, цьому посприяло блокування системи Starlink для російських військових.
Зауважимо, що про такі результати дії "бану" для окупантів повідомлялося й раніше. Блокування несанкціонованих терміналів Starlink у зоні бойових дій серйозно порушило комунікації російських військ, що послабило їхні наступальні спроможності та відкрило вікно для активніших дій українських підрозділів.
Начальник відділу комунікацій 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач зауважував, що на ділянці фронту від Гуляйполя до Терноватого помітно знизилася активність окупантів. Там росіяни масово здаються в полон, а на багатьох позиціях їх взагалі не видно.
Як технології розв'язують найскладніші питання війни?
Безпілотники стали одним із ключових елементів російсько-української війни, тому ЗСУ активно розвивають дроново-штурмові підрозділи як пріоритетний напрямок. Міністр оборони Михайло Федоров окреслив три стратегічні цілі для припинення російської агресії. У його плані йдеться також про тісну співпрацю з союзниками для досягнення технологічної переваги.
Україна модернізує "малу" протиповітряну оборону, щоб ефективно протидіяти ворожим дронам, широко застосовуючи штучний інтелект. Планується розгортання інноваційної системи ШІ-ППО для надійного захисту міст від російських ударів.
Міністр Федоров підписав угоду з компанією Palantir про створення AI-платформи Brave1 Dataroom, яка використовуватиме реальні бойові дані для тренування моделей штучного інтелекту та розробки автономних рішень.