Почему Starlink отказывается от тарифа за 10 долларов?

Менее чем через год после запуска тариф Starlink Roam за 10 долларов в месяц фактически прекращает существование в привычном виде. Этот план создавался как временное или резервное решение для владельцев антенны Mini – прежде всего для тех, кто нуждается в связи только время от времени, например в отдаленных районах без мобильного покрытия, пишет NotebookChack.

Смотрите также Когда появятся голосовые звонки и интернет через Starlink Direct to Cell

За эти деньги пользователи получали 10 гигабайт интернета на полной скорости – до 100 мегабит в секунду на загрузку. После исчерпания лимита трафик оплачивался отдельно по тарифу 2 доллара за каждый дополнительный гигабайт. На практике этого оказалось более чем достаточно для значительной части абонентов, которые использовали Starlink как аварийный или эпизодический канал доступа к сети.

Именно такое поведение пользователей и стало причиной изменений. Компания начала присылать сообщения владельцам тарифа за 10 долларов, предупреждая, что их автоматически переведут в режим Standby за 5 долларов в месяц. Starlink объясняет это тем, что фактический сценарий использования соответствует именно этому формату, а не полноценному роуминговому тарифу.

Что такое Standby Mode и почему это не полноценный тариф?

Режим Standby формально не считается тарифным планом. Ранее это была бесплатная опция Pause, которая позволяла приостанавливать обслуживание без ежемесячной платы и восстанавливать его при необходимости. Впоследствии компания превратила ее в платный режим за 5 долларов в месяц и добавила неограниченный доступ к интернету на сильно сниженной скорости.

Скорость – это ключевое ограничение Standby Mode. Пользователи получают лишь около 1 мегабита в секунду на загрузку и примерно 0,5 мегабита в секунду на отправку данных. Такого канала хватает разве что для проверки электронной почты или простых текстовых сообщений. Для полноценного просмотра веб-страниц, работы с облачными сервисами или потокового видео этот режим непригоден.

Starlink предупреждает, что перевод с тарифа Roam за 10 долларов в Standby Mode произойдет автоматически через 30 дней после получения сообщения, если пользователь не изменит план самостоятельно.

Смотрите также Как правильно воспользоваться технологией Starlink Direct to Cell на смартфоне

Общая тенденция – дешевых тарифов больше не будет

Отказ от плана за 10 долларов – не единичный случай. Недавно SpaceX, которой принадлежит технология Starlink, также прекратила предлагать жилой тариф Residential за 40 долларов в месяц, который был самым дешевым вариантом для стационарного использования. Его временно перевели в линейку Roam только для ограниченного круга абонентов, а затем убрали полностью.

В качестве компенсации компания удвоила объем данных в базовом роуминговом тарифе за 50 долларов в месяц и снизила стоимость антенны Mini на 20 процентов. Впрочем, минимальная цена полноценного доступа к спутниковому интернету фактически выросла.

Менее чем через месяц самым дешевым тарифом станет базовый Roam за 50 долларов в месяц. По данным Starlink, он включает 100 гигабайт трафика на полной скорости и неограниченный доступ на пониженной скорости после исчерпания лимита. Для пользователей, которые привыкли платить 10 долларов за резервную связь, это означает или резкое подорожание, или переход в режим почти символического интернета.