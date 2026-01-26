Какие следующие шаги развития спутниковой связи в Украине?

От старта работы Starlink Direct to Cell в конце ноября 2025 года технологией воспользовались более 3 миллионов пользователей Киевстар. Абоненты отправили через космическую сеть уже более 1,2 миллиона текстовых сообщений, подключаясь к сети "Kyivstar-SpaceX", отмечает сайт Минцифры.

Наибольшее количество пользователей спутникового сервиса зафиксировано в пяти областях – Киеве, Львове, Виннице, Хмельницком и Днепре. В то же время активно текстовые сообщения через спутник отправляют в южных и восточных областях страны, где технология обеспечивает критически важную связь.

По словам Александра Комарова, генерального директора Киевстар, SMS – это лишь начальный этап внедрения технологии. В течение 2026 года планируется запуск Light Data для совместимых смартфонов. Это специальный режим передачи информации, адаптирован к работе через спутниковую сеть. В таком режиме мессенджеры и приложения не смогут осуществлять видеовызовы, однако обеспечат стабильный обмен текстовыми сообщениями и мультимедийными файлами в режиме реального времени.

Есть несколько условий

Следующим шагом станет запуск полноценного мобильного интернета и голосовых вызовов. Однако для этого нужно выполнить несколько технических условий:

Во-первых, над украинской территорией должно находиться достаточное количество спутников для непрерывной передачи сигнала.

Во-вторых, необходимо продолжить расширение спутниковой группировки Starlink Direct to Cell – сейчас на орбите находится примерно 650 таких аппаратов.

В-третьих, голосовая связь будет работать исключительно через технологию VoLTE – современный стандарт передачи голоса через сети четвертого поколения. Это требует дополнительной модернизации как спутников, так и наземного оборудования.

Напомним, Starlink обеспечивает скорость 400+ Мбит/с в большинстве мест по всему миру в случае использования через специальные терминалы. Но какой будет скорость при прямом соединении смартфона со спутником, неизвестно.