Збій у Резерв+: у Міноборони назвали причину та пояснили, що робити

В Міноборони пояснили, яка причина збою у застосунку Резерв+. У відомстві розповіли, що додаток може бути недоступний через навантаження на BankID.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони. У відомстві також пообіцяли повідомити, коли застосунок відновить свою роботу.

Дивіться також У застосунку Резерв+ стався збій

Яка причина збою в Резерв+

У Міноборони пояснили, що через значне навантаження на BankID у користувачів може бути тимчасово недоступна функція авторизації.

Що робити, якщо стався збій:

якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі;

якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть знімок з екрана;

якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте.

Люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в Резерв+, документ у застосунку оновиться автоматично,

– наголосили в Міноборони.

У відомстві також перепросили за незручності та пообіцяли повідомити, коли вдасться усунути труднощі.