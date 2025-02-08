Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
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Яка причина збою в Резерв+
У Міноборони пояснили, що через значне навантаження на BankID у користувачів може бути тимчасово недоступна функція авторизації.
Що робити, якщо стався збій:
- Якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі.
- Якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть знімок з екрана.
- Якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте.
Люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в Резерв+, документ у застосунку оновиться автоматично,
– наголосили в Міноборони.
У відомстві також перепросили за незручності та пообіцяли повідомити, коли вдасться усунути труднощі.