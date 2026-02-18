Google, Cloudflare та AWS "впали": чому стався глобальний збій

У середу, 18 лютого, у світі зафіксували масштабний технічний збій у роботі низки ключових інтернет-сервісів. Проблеми одночасно виникли у Google, Cloudflare та Amazon Web Services.

Перебої торкнулися користувачів у різних країнах та вплинув на роботу цифрових сервісів. Про це повідомляє сервіс відстеження збоїв Downdetector.

Що відомо про технічний колапс?

Через збій користувачі повідомляли про:

недоступність сайтів;

збої у роботі хмарних сервісів;

проблеми з авторизацією;

повільне завантаження сторінок;

перебої у роботі онлайн-платформ і застосунків.

Оскільки Cloudflare та AWS забезпечують роботу великої частини інтернет-інфраструктури, збій мав глобальний ефект і торкнувся тисяч сервісів по всьому світу.

На момент появи перших повідомлень офіційні причини збою не розкривалися. У компаніях почали технічні роботи для стабілізації систем і відновлення доступу до сервісів.

Навіть короткочасні проблеми в роботі глобальних хмарних платформ можуть спричинити масові збої, адже значна частина сучасних сайтів, застосунків і цифрових сервісів працює саме на їхній інфраструктурі.

Колапс у мережі може впливати як на бізнес, так і на звичайних користувачів. Через те що частина онлайн-сервісів була тимчасово недоступною, у деяких країнах фіксували перебої в роботі платформ, банківських сервісів та цифрових інструментів.

Згодом більшість систем почали поступово відновлювати роботу. Компанії продовжують моніторинг, щоб уникнути повторних збоїв.

Які платформи переживали нещодавно масштабні збої?