Google, Cloudflare та AWS "впали": чому стався глобальний збій
- 18 лютого стався глобальний технічний збій у роботі Google, Cloudflare та Amazon Web Services, що вплинув на користувачів у різних країнах.
- Збої спричинили недоступність сайтів, проблеми з хмарними сервісами, авторизацією та повільне завантаження сторінок, але більшість систем поступово відновила роботу.
У середу, 18 лютого, у світі зафіксували масштабний технічний збій у роботі низки ключових інтернет-сервісів. Проблеми одночасно виникли у Google, Cloudflare та Amazon Web Services.
Перебої торкнулися користувачів у різних країнах та вплинув на роботу цифрових сервісів. Про це повідомляє сервіс відстеження збоїв Downdetector.
Що відомо про технічний колапс?
Через збій користувачі повідомляли про:
- недоступність сайтів;
- збої у роботі хмарних сервісів;
- проблеми з авторизацією;
- повільне завантаження сторінок;
- перебої у роботі онлайн-платформ і застосунків.
Оскільки Cloudflare та AWS забезпечують роботу великої частини інтернет-інфраструктури, збій мав глобальний ефект і торкнувся тисяч сервісів по всьому світу.
На момент появи перших повідомлень офіційні причини збою не розкривалися. У компаніях почали технічні роботи для стабілізації систем і відновлення доступу до сервісів.
Навіть короткочасні проблеми в роботі глобальних хмарних платформ можуть спричинити масові збої, адже значна частина сучасних сайтів, застосунків і цифрових сервісів працює саме на їхній інфраструктурі.
Колапс у мережі може впливати як на бізнес, так і на звичайних користувачів. Через те що частина онлайн-сервісів була тимчасово недоступною, у деяких країнах фіксували перебої в роботі платформ, банківських сервісів та цифрових інструментів.
Згодом більшість систем почали поступово відновлювати роботу. Компанії продовжують моніторинг, щоб уникнути повторних збоїв.
Які платформи переживали нещодавно масштабні збої?
16 лютого в роботі соцмережі X стався масштабний збій. Користувачі повідомляють про недоступність стрічки, сповіщень та інших функцій сервісу. При спробі зайти деякі користувачі бачили логотип на чорному фоні, інші ж мали доступ до останньої версії стрічки, яку було завантажено в кеш застосунку. Жодні оновлення не завантажувалися.
У роботі ChatGPT зафіксовано збій. Скарги надходили від користувачів з усього світу. Найбільша кількість скарг щодо перебоїв у роботі чат-боті почали надходити 3 лютого після 22:00.
У роботі мобільного застосунку Резерв+ виникли тимчасові технічні складнощі. Наразі зафіксовано проблеми з доступом до сервісу через що неможливо отримати інформацію з реєстрів. Це призвело до обмеження функціонала сервісу, основні цифрові документи залишаються недоступними для військовозобов'язаних.