У Росії стався масштабний збій у роботі інтернет-сервісів: в чому причина

У Росії стався масштабний збій у роботі низки інтернет-сервісів. Зокрема, застосунків банків, служб доставки та операторів зв'язку.

Про це повідомляють в російських телеграм-каналах з посиланням на Роскомнагляд, пише 24 Канал.

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Збій в інтернет-сервісах в Росії

Роскомнагляд: у роботі додатків банків, служб доставки та операторів зв'язку масовий збій,

– ідеться в повідомленні російського телеграм-каналу.

Відповідну інформацію там опублікували ввечері 29 листопада.

Там зазначили, що попередньою причиною є неполадки з боку хмарного сервісу, яким користуються всі недоступні програми. Зокрема, цю інформацію вказали з посиланням на центр моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування Роскомнагляду.

У пабліку зазначили, що раніше в "Яндексі" заявили одному з видань, що збій роботи застосунків доставки з ресторанів пов'язаний із проблемами з мережевою зв'язністю у хмарному сервісі Yandex Cloud.



В Росії стався масштабний збій / Фото з російського телеграм-каналу