Користувачі з Росії, Казахстану та Узбекистану скаржаться на проблеми в роботі Telegram. Водночас найбільше звітів про неполадки надходить з Росії, повідомляє Техно 24.

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Можливе блокування Telegram

Ймовірною причиною збоїв в роботі месенджера є блокування Telegram в Росії, розмови про яке набули актуальності напередодні. Річ у тім, що при спробі скористатися програмою використовуючи VPN, все працює.

Загалом користувачі скаржаться на проблеми з входом, завантаження файлів та надсилання повідомлень. Проблеми мають періодичний характер, деякі користувачі повідомляють про стабільну функціональність, тоді як інші не можуть користуватися застосунком взагалі.

Слід зауважити, що Росія може повторно заблокувати Telegram. Вона також обмежує Signal, YouTube та WhatsApp, що вказує на тенденцію обмеження інформації як ззовні, так і всередині країни.

Цікаво, що окрім Telegram і Whatsapp користувачі з Росії скаржаться на проблеми з доступом до Вікіпедії, месенджерів Discord і Skype, а також ігрової платформи Steam і деяких інших застосунків та сайтів.

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Після збою вночі 19 серпня, росіяни розпочали дискусії на інтернет-форумах про локальний характер цієї події. Збій в основному відчували жителі двох найбільших міст – Москви та Санкт-Петербурга, тоді як поза межами Росії він не спостерігався. Сьогоднішній інцидент має схожий характер, що може свідчити про спрямовані дії російської влади.