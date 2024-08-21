Пользователи из России, Казахстана и Узбекистана жалуются на проблемы в работе Telegram. В то же время больше всего отчетов о неполадках поступает из России, сообщает Техно 24.

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Возможная блокировка Telegram

Вероятной причиной сбоев в работе мессенджера является блокировка Telegram в России, разговоры о которой приобрели актуальность накануне. Дело в том, что при попытке воспользоваться программой используя VPN, все работает.

В общем пользователи жалуются на проблемы с входом, загрузки файлов и отправки сообщений. Проблемы имеют периодический характер, некоторые пользователи сообщают о стабильной функциональности, тогда как другие не могут пользоваться приложением вообще.

Следует заметить, что Россия может повторно заблокировать Telegram. Она также ограничивает Signal, YouTube и WhatsApp, что указывает на тенденцию ограничения информации как извне, так и внутри страны.

Интересно, что кроме Telegram и Whatsapp пользователи из России жалуются на проблемы с доступом к Википедии, мессенджерам Discord и Skype, а также игровой платформе Steam и некоторым другим приложениям и сайтам.

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После сбоя ночью 19 августа, россияне начали дискуссии на интернет-форумах о локальном характере этого события. Сбой в основном ощущали жители двух крупнейших городов – Москвы и Санкт-Петербурга, тогда как за пределами России он не наблюдался. Сегодняшний инцидент имеет похожий характер, что может свидетельствовать о направленных действиях российских властей.