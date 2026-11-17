Увечері 17 листопада користувачі зафіксували збій у роботі ключових сервісів Apple. Труднощі торкнулися магазину застосунків App Store, хмарного сховища iCloud та платіжної системи Apple Pay.

Про це повідомляє видання Tom's Guide із посиланням на моніторинговий сервіс Downdetector.

Що відомо про збій?

Ввечері 17 листопада кількість звернень щодо проблем із функціонуванням Apple Pay лише за лічені хвилини підскочила майже до 2000. Користувачі також масово повідомляли про неполадки в роботі Apple Music, Apple Support та збої під час авторизації через обліковий запис Apple.

На офіційному порталі відстеження статусу Apple фахівці підтвердили збої в App Store, Apple Music та AppleCare on Device, а також труднощі під час входу в iCloud. Водночас платіжний сервіс Apple Pay компанія позначила як доступний, а потік скарг на проведення платежів згодом пішов на спад.

Проблеми в роботі Apple: дивіться відео

Яка причина збою?

В Apple заявили, що вирішують проблеми зі своїми системами після того, як внутрішнє оновлення порушило роботу деяких її сервісів.

Багато наших систем знову працюють після того, як внутрішнє оновлення спричинило деякі збої сьогодні вранці,

– повідомили в компанії.

Вони також додали, що працюють над тим, щоб якомога швидше полагодити систему.

Зазначимо, що збій викликав у користувачів тривогу після низки технологічних перебоїв. Наразі немає жодних ознак того, що вони мали якусь спільну причину.

Перебої в цифрових сервісах фіксують не вперше за останні дні. Зокрема, 16 листопада клієнти великих банків США, серед яких Chase, Bank of America, Wells Fargo та U.S. Bank, масово скаржилися на проблеми з авторизацією в інтернет-банкінгу.

Нагадаємо, що увечері 12 листопада масштабний збій вивів із ладу інфраструктуру Microsoft у 74 країнах. Проблеми в роботі Outlook, Teams і Copilot тривали понад 12 годин через пікове навантаження на сервери під час розгортання оновлення.