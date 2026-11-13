Microsoft каже, що виправлення збою "йде не так, як очікувалося"

Що сталося

Користувачі по всьому світу почали скаржитися на Outlook ще у четвер. Понад 14 годин потому люди досі не можуть відкрити поштові скриньки, надсилати листи та користуватися іншими сервісами компанії, зокрема хмарним диском. З Microsoft 365 працює понад 430 мільйонів користувачів, але скільки з них постраждали, у компанії не уточнили, пише Daily Mail.

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Експерти вже назвали цей збій найбільш руйнівним в історії корпоративної пошти.

Цілком можливо, що це найбільший збій ділової електронної пошти за всю історію– прокоментував Гергей Орос, автор розсилки The Pragmatic Engineer і колишній інженер Skype та Uber.

За словами Ороса, усунення збою триває понад 12 годин для сервісу зі 100 мільйонами користувачів, що трапляється дуже рідко.

Що кажуть у Microsoft

У четвер увечері компанія пояснила, що інфраструктура з "підвищеним навантаженням у кількох регіонах" ймовірно спричиняє помилки з'єднання. Згодом Microsoft уточнила, що частина серверів "несподівано стала недоступною" через збій під час автоматичних перевірок стану.

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Спочатку компанія повідомила про "позитивні результати" після встановлення патча для компонента автентифікації та маршрутизації на частині інфраструктури. Проте за кілька годин визнала, що відновлення йде не так, як очікувалося.

Вранці у п'ятницю Microsoft говорила про "незначний успіх" і "поступове покращення" в окремих сервісах. Також вона збільшила тайм-аут електронних листів до 48 годин, тобто стільки часу система намагатиметься доставити лист, перш ніж визнає його недоставленим.

Причину збою компанія розкриє у звіті після повного усунення проблеми. Виконавчий віцепрезидент Microsoft Чарльз Ламанна заявив, що ознак кібератаки немає.

Наразі я можу підтвердити, що немає жодних ознак того, що це результат зловмисної чи кібердіяльності– заявив виконавчий віцепрезидент Microsoft Чарльз Ламанна.

Хто постраждав

Збій зачепив лікарні, поліцію, залізницю, школи, бізнеси та звичайних користувачів. Профспілка GMB у Британії повідомила, що працівники служб 111 і 999 не можуть передавати дані пацієнтів звичним способом, через що виникають затори. Водночас виклики у надзвичайних ситуаціях, як здається, працюють.

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Аптеки не можуть листуватися з клініками та пацієнтами, тому на рецепти доведеться чекати довше. Поліція Лондона та інших регіонів просить у термінових випадках телефонувати за іншим номером.

Парламент Британії перейшов на альтернативні канали зв'язку, а Cambridge попередив про нестабільний доступ до пошти та календарів. Розвідувальні операції Британії збій не зачепив, а аеропорти Гітроу, Манчестера і Станстеда працюють у звичному режимі.

За межами Британії збій торкнувся австралійських розвідувальних і поліцейських служб, але глава розвідки Майк Бургесс сказав, що вплив обмежений поштою. Індійська авіакомпанія IndiGo не отримує листів. У США шериф округу Арапахо в Колорадо попросив вносити заставу особисто, а в Нью-Йорку скасували виселення, заплановані на п'ятницю.

Збій відчули також ChatGPT і Anthropic, адже їхні конектори до Microsoft 365 працювали з помилками.

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Експерт ESET Джейк Мур порівняв ситуацію з перекритою смугою на автостраді, де весь потік змушений рухатися решту смуг, і виникає затор. Фахівець Mimecast Нікі Чу радить компаніям переглянути залежність від одного постачальника та підготувати запасні плани.

Це вже другий збій 365 цього року після січневого. Аналітик eToro Джош Гілберт вважає, що інвестори зараз сприйматимуть це спокійно, проте повторні збої підривають довіру до Microsoft перед тим, як просити клієнтів витрачати більше на Copilot.