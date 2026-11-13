Microsoft заявляет, что исправление сбоя "идет не так, как ожидалось"

Microsoft не может устранить глобальный сбой / Unsplash
Microsoft заявила, что усилия по устранению масштабного сбоя идут не так, как ожидала компания. Outlook, Teams и Copilot не работают уже более 14 часов, а проблемы зафиксированы как минимум в 74 странах.
Что произошло
Пользователи по всему миру начали жаловаться на Outlook еще в четверг. Спустя более 14 часов люди по-прежнему не могут открыть почтовые ящики, отправлять письма и пользоваться другими сервисами компании, в частности облачным диском. Microsoft 365 используют более 430 миллионов пользователей, но сколько из них пострадали, в компании не уточнили, пишет Daily Mail.
Эксперты уже назвали этот сбой самым разрушительным в истории корпоративной почты.
Вполне возможно, что это крупнейший сбой деловой электронной почты за всю историю
По словам Ороса, устранение сбоя длится более 12 часов для сервиса со 100 миллионами пользователей, что случается очень редко.
Что говорят в Microsoft
В четверг вечером компания пояснила, что инфраструктура с "повышенной нагрузкой в нескольких регионах", вероятно, вызывает ошибки соединения. Впоследствии Microsoft уточнила, что часть серверов "неожиданно стала недоступной" из-за сбоя во время автоматических проверок состояния.
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Сначала компания сообщила о "положительных результатах" после установки патча для компонента аутентификации и маршрутизации на части инфраструктуры. Однако через несколько часов признала, что восстановление идет не так, как ожидалось.
Утром в пятницу Microsoft говорила о "незначительном успехе" и "постепенном улучшении" в отдельных сервисах. Также она увеличила тайм-аут электронных писем до 48 часов, то есть столько времени система будет пытаться доставить письмо, прежде чем признает его недоставленным.
Причину сбоя компания раскроет в отчете после полного устранения проблемы. Исполнительный вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна заявил, что признаков кибератаки нет.
"На данный момент я могу подтвердить, что нет никаких признаков того, что это результат злонамеренной или кибердеятельности"
Кто пострадал
Сбой затронул больницы, полицию, железную дорогу, школы, предприятия и обычных пользователей. Профсоюз GMB в Великобритании сообщил, что сотрудники служб 111 и 999 не могут передавать данные пациентов обычным способом, поэтому возникают заторы. В то же время вызовы в чрезвычайных ситуациях, по-видимому, работают.
Аптеки не могут обмениваться информацией с клиниками и пациентами, поэтому на рецепты придется ждать дольше. Полиция Лондона и других регионов просит в срочных случаях звонить по другому номеру.
Британский парламент перешел на альтернативные каналы связи, а Кембридж предупредил о нестабильном доступе к почте и календарям. Сбой не затронул разведывательные операции Великобритании, а аэропорты Хитроу, Манчестера и Станстеда работают в обычном режиме.
За пределами Великобритании сбой затронул австралийские разведывательные и полицейские службы, но глава разведки Майк Бургесс заявил, что влияние ограничивается электронной почтой. Индийская авиакомпания IndiGo не получает писем. В США шериф округа Арапахо в Колорадо попросил вносить залог лично, а в Нью-Йорке отменили выселения, запланированные на пятницу.
Сбой ощутили также ChatGPT и Anthropic, ведь их коннекторы к Microsoft 365 работали с ошибками.
Эксперт ESET Джейк Мур сравнил ситуацию с перекрытой полосой на автомагистрали, где весь поток вынужден двигаться по остальным полосам, и возникает затор. Специалист Mimecast Ники Чу советует компаниям пересмотреть зависимость от одного поставщика и подготовить запасные планы.
Это уже второй сбой 365 в этом году после январского. Аналитик eToro Джош Гилберт считает, что инвесторы сейчас отнесутся к этому спокойно, однако повторные сбои подрывают доверие к Microsoft перед тем, как просить клиентов тратить больше на Copilot.
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