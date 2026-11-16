Тисячі клієнтів без доступу до коштів: у банках США стався масштабний збій

За даними моніторингового сервісу Down Detector, масові скарги на роботу онлайн-банкінгу надійшли одночасно у другій половині дня від клієнтів з різних регіонів країни.

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Користувачі скаржилися на блокування сторінок мобільних додатків, які відповідають за переказ коштів і здійснення банківських платежів.

Реакція фінансових установ на неполадки

У банку Chase публічно відреагували на скарги користувачів у соціальній мережі X, визнавши наявність технічних труднощів.

Прошу вибачення, схоже, що наразі ми працюємо над розв'язанням проблеми з онлайн-банкінгом– повідомив представник фінустанови у відповідь на одне зі звернень.

У банку закликали клієнтів повторити спробу входу пізніше та подякували за терпіння.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Видання Daily Mail звернулося до керівництва Chase, Bank of America та Wells Fargo із запитами щодо причин неполадок, однак офіційних роз'яснень поки не отримало.

Чергова криза інфраструктури зв'язку

Нинішній збій у банківській системі стався лише через три дні після того, як Федеральне управління цивільної авіації США оголосило рідкісну загальнонаціональну зупинку вильотів у всіх американських аеропортах.

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Тоді збій телекомунікацій спричинив транспортний хаос по всій країні. Командний центр управління повітряним рухом пояснив зупинку польотів надзвичайними обставинами та міркуваннями безпеки пасажирів.

Стався тимчасовий збій у сфері телекомунікацій – з міркувань обережності всі рейси зупинено– зазначали представники Федерального управління цивільної авіації США.