Тысячи клиентов лишились доступа к своим средствам: в банках США произошел масштабный сбой

Сбой в банках США / фото: azolalegal.com (иллюстративный)
16 ноября в работе банков Chase, Bank of America и Wells Fargo произошел масштабный технический сбой. Пользователи лишились доступа к своим счетам, возможности просматривать баланс и осуществлять денежные переводы.
По данным мониторингового сервиса Down Detector, массовые жалобы на работу онлайн-банкинга поступили одновременно во второй половине дня от клиентов из разных регионов страны.
Пользователи жаловались на блокировку страниц мобильных приложений, отвечающих за перевод средств и осуществление банковских платежей.
Реакция финансовых учреждений на неполадки
В банке Chase публично отреагировали на жалобы пользователей в социальной сети X, признав наличие технических трудностей.
"Приносим извинения, похоже, что в настоящее время мы работаем над решением проблемы с онлайн-банкингом"
В банке призвали клиентов повторить попытку входа позже и поблагодарили за терпение.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Издание Daily Mail обратилось к руководству Chase, Bank of America и Wells Fargo с запросами о причинах сбоев, однако официальных разъяснений пока не получило.
Очередной кризис инфраструктуры связи
Нынешний сбой в банковской системе произошел всего через три дня после того, как Федеральное управление гражданской авиации США объявило о редкой общенациональной приостановке вылетов во всех американских аэропортах.
Тогда сбой в телекоммуникациях вызвал транспортный хаос по всей стране. Командный центр управления воздушным движением объяснил приостановку полетов чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности пассажиров.
Произошел временный сбой в сфере телекоммуникаций – из соображений осторожности все рейсы приостановлены
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии