Тысячи клиентов лишились доступа к своим средствам: в банках США произошел масштабный сбой

По данным мониторингового сервиса Down Detector, массовые жалобы на работу онлайн-банкинга поступили одновременно во второй половине дня от клиентов из разных регионов страны.

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Пользователи жаловались на блокировку страниц мобильных приложений, отвечающих за перевод средств и осуществление банковских платежей.

Реакция финансовых учреждений на неполадки

В банке Chase публично отреагировали на жалобы пользователей в социальной сети X, признав наличие технических трудностей.

"Приносим извинения, похоже, что в настоящее время мы работаем над решением проблемы с онлайн-банкингом"– сообщил представитель финучреждения в ответ на одно из обращений.

В банке призвали клиентов повторить попытку входа позже и поблагодарили за терпение.

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Издание Daily Mail обратилось к руководству Chase, Bank of America и Wells Fargo с запросами о причинах сбоев, однако официальных разъяснений пока не получило.

Очередной кризис инфраструктуры связи

Нынешний сбой в банковской системе произошел всего через три дня после того, как Федеральное управление гражданской авиации США объявило о редкой общенациональной приостановке вылетов во всех американских аэропортах.

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Тогда сбой в телекоммуникациях вызвал транспортный хаос по всей стране. Командный центр управления воздушным движением объяснил приостановку полетов чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности пассажиров.

Произошел временный сбой в сфере телекоммуникаций – из соображений осторожности все рейсы приостановлены– отмечали представители Федерального управления гражданской авиации США.