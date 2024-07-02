У Telegram зафіксували масштабний збій

У месенджері Telegram ввечері 2 липня зафіксували збій. Зокрема, деяким користувачам не приходять надіслані повідомлення, а фотографії та відео відкриваються дуже повільно.

Онлайн-система моніторингу збоїв та доступності сайтів, додатків, послуг операторів зв'язку та якості інтернету Downdetector зафіксувала проблему орієнтовно після 20 години 2 липня, пише 24 Канал.

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Що відомо про збій у Telegram

У Downdetector написали, що проблеми у роботі Telegram почали фіксувати орієнтовно о 20:23 липня. Найбільші збої спостерігали близько 20:38 2 липня.

Станом на 21:00 ситуація покращилась, проте проблема не зникла.



Збій у телеграмі ввечері 2 липня 2024 року / Скриншот 24 Каналу

Через збій у деяких користувачів не відкриваються фото та відео, також не відправляються повідомлення.

До речі, 8 червня у Telegram також зафіксували збій. Тоді теж були проблеми з відправленням повідомлень, пересиланням відео та прогортанням каналів.