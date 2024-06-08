Востаннє телеграм лягав нещодавно – 24 травня, причому двічі. Тоді, як і сьогодні, користувачі не могли приєднатися до сервера та відправити повідомлення.

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Що відомо про збій у Telegram сьогодні

Проблеми з сервісом помітили о пів на десяту. На них скаржилися користувачі з різних міст, в яких є інтернет, тож це не залежить від роботи провайдера чи відключень світла.

Спершу підвисло завантаження фотографій. Втім, часом таке буває у цій соцмережі.

Але майже одразу з'явилися й інші проблеми:

відео не відкривалися;

не можна було переслати повідомлення з каналу собі у збережене чи іншому користувачеві;

прогорнути телеграм-канал до найновіших постів удавалося тільки з затримкою.

Також користувачі скаржилися, що все зависло: повідомлення не виходило відправити, система постійно писала, що триває "завантаження" чи "оновлення".

На 21:50 ситуація була такою: дописи з каналів і повідомлення, які люди намагалися надіслати, підтягнуло відправникові, але не адресатові. Водночас у деяких чатах видно тільки останні повідомлення, а історії переписки нема.

У застосунку Telegram висіло повідомлення про оновлення стрічки. Усі дописи з телеграм-каналів зупинилися на 21:28. Також неможливо було надіслати повідомлення самому собі: в збереженому постійно крутився годинничок.

Дані DownDetector про збій у Telegram

Сервіс DownDetector також повідомив про проблеми. Там помітили, що після дев'ятої вечора різко зросла кількість даних про негаразди з роботою телеграму.

Дані DownDetector про збій у Telegram увечері 8 червня 2024 / Скриншот 24 Каналу

У коментарях написали, що збій у Telegram помітили по всьому світу – і у США, і в Казахстані, і в Європі (зокрема Німеччині, Латвії, Молдові). Та, звісно, в Україні.

Українці жартують про збій в інших соцмережах

На офіційному акаунту телеграму в Х поки немає даних про причини збою. Тож українці питали одне в одного, чи працює застосунок і декстопна версія.



Українці в Х обговорюють збій у телеграмі / Скриншот 24 Каналу

А ще закликають виходити в реальне життя і не втрачати почуття гумору.

Ми доповнимо цю новину, коли стане відомо про причини збою.