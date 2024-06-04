Що змінилося
Нові правила дозволяють користувачам обмінюватися за згодою створеними та розповсюджуваними зображеннями оголеної натури або сексуальної поведінки дорослих за умови, що вони належним чином позначені і не відображаються на видних місцях, таких як зображення профілю або банери.
Дивіться також Ілон Маск починає змінювати роботу функції блокування в соцмережі X
Після того, як інформація про ці зміни почала ширитися мережею, акаунт @Safety компанії X написав на своїй сторінці наступне повідомлення:
Ми запустили політику щодо контенту для дорослих і контенту з елементами насильства, щоб внести більше ясності в наші правила і забезпечити прозорість у їх дотриманні. Ці правила замінили нашу колишню політику щодо чутливих медіа та насильницьких висловлювань – але те, проти чого ми боремося, не змінилося.
Як було раніше?
Цікаво, що X ніколи не забороняв порнографію на платформі. Саме це і приваблювало численних авторів NSFW (Not Safe For Work) контенту, особливо після запровадження Twitter Blue (тепер X Premium).
Цей преміум-сервіс дозволив творцям монетизувати свій контент подібно до таких платформ, як OnlyFans.
- Згідно з новими правилами, користувачі, які регулярно публікують NSFW-контент, повинні позначати свої зображення та відео як чутливий контент. Це стосується всіх форм контенту для дорослих, включно зі згенерованими штучним інтелектом, фотографічними та анімаційними матеріалами.
- Крім того, користувачі віком до 18 років або ті, хто не вказав дату свого народження, не зможуть переглядати такий контент.
- Правила також суворо забороняють контент, який пропагує експлуатацію, незгоду, об'єктивацію, сексуалізацію, заподіяння шкоди неповнолітнім та непристойну поведінку.
Дивіться також Meta викрила ізраїльську фірму, що керувала сотнями фейкових акаунтів у Facebook
У березні X оголосила, що спільноти NSFW можуть використовувати позначку "Зміст для дорослих", щоб запобігти автоматичній фільтрації дописів.
Платформа також згадала про плани приховувати вподобання в профілях, зважаючи на побоювання, що взаємодія користувачів з дорослим або неприйнятним контентом може бути публічно викрита.