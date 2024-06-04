Що змінилося

Нові правила дозволяють користувачам обмінюватися за згодою створеними та розповсюджуваними зображеннями оголеної натури або сексуальної поведінки дорослих за умови, що вони належним чином позначені і не відображаються на видних місцях, таких як зображення профілю або банери.

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Після того, як інформація про ці зміни почала ширитися мережею, акаунт @Safety компанії X написав на своїй сторінці наступне повідомлення:

Ми запустили політику щодо контенту для дорослих і контенту з елементами насильства, щоб внести більше ясності в наші правила і забезпечити прозорість у їх дотриманні. Ці правила замінили нашу колишню політику щодо чутливих медіа та насильницьких висловлювань – але те, проти чого ми боремося, не змінилося.

Як було раніше?

Цікаво, що X ніколи не забороняв порнографію на платформі. Саме це і приваблювало численних авторів NSFW (Not Safe For Work) контенту, особливо після запровадження Twitter Blue (тепер X Premium).

Цей преміум-сервіс дозволив творцям монетизувати свій контент подібно до таких платформ, як OnlyFans.

Варто зауважити, що Рішення офіційно дозволити NSFW-контент може стати новим джерелом доходу для X, який після придбання Ілоном Маском зазнав спаду продажів реклами.

Згідно з новими правилами, користувачі, які регулярно публікують NSFW-контент, повинні позначати свої зображення та відео як чутливий контент. Це стосується всіх форм контенту для дорослих, включно зі згенерованими штучним інтелектом, фотографічними та анімаційними матеріалами.

Крім того, користувачі віком до 18 років або ті, хто не вказав дату свого народження, не зможуть переглядати такий контент.

Правила також суворо забороняють контент, який пропагує експлуатацію, незгоду, об'єктивацію, сексуалізацію, заподіяння шкоди неповнолітнім та непристойну поведінку.

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У березні X оголосила, що спільноти NSFW можуть використовувати позначку "Зміст для дорослих", щоб запобігти автоматичній фільтрації дописів.

Платформа також згадала про плани приховувати вподобання в профілях, зважаючи на побоювання, що взаємодія користувачів з дорослим або неприйнятним контентом може бути публічно викрита.