Что изменилось
Новые правила позволяют пользователям обмениваться по согласию созданными и распространяемыми изображениями обнаженной натуры или сексуального поведения взрослых при условии, что они должным образом обозначены и не отображаются на видных местах, таких как изображение профиля или баннеры.
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После того, как информация об этих изменениях начала распространяться сетью, аккаунт @Safety компании X написал на своей странице следующее сообщение:
Мы запустили политику в отношении контента для взрослых и контента с элементами насилия, чтобы внести больше ясности в наши правила и обеспечить прозрачность в их соблюдении. Эти правила заменили нашу прежнюю политику в отношении чувствительных медиа и насильственных высказываний – но то, против чего мы боремся, не изменилось.
Как было раньше?
Интересно, что X никогда не запрещал порнографию на платформе. Именно это и привлекало многочисленных авторов NSFW (Not Safe For Work) контента, особенно после введения Twitter Blue (теперь X Premium).
Этот премиум-сервис позволил создателям монетизировать свой контент подобно таким платформам, как OnlyFans.
- Согласно новым правилам, пользователи, которые регулярно публикуют NSFW-контент, должны обозначать свои изображения и видео как чувствительный контент. Это касается всех форм контента для взрослых, включая с сгенерированными искусственным интеллектом, фотографическими и анимационными материалами.
- Кроме того, пользователи в возрасте до 18 лет или те, кто не указал дату своего рождения, не смогут просматривать такой контент.
- Правила также строго запрещают контент, который пропагандирует эксплуатацию, несогласие, объективацию, сексуализацию, причинение вреда несовершеннолетним и непристойное поведение.
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В марте X объявила, что сообщества NSFW могут использовать пометку "Содержание для взрослых", чтобы предотвратить автоматическую фильтрацию сообщений.
Платформа также упомянула о планах скрывать предпочтения в профилях, ввиду опасения, что взаимодействие пользователей со взрослым или неприемлемым контентом может быть публично разоблачено.