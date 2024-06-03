Що робили ці сторінки
За даними звіту, фейкові акаунти використовували для проведення кампанії впливу, метою якої було поширення інформації про війну в регіоні з вигідної Ізраїлю точки зору.
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Загалом дослідники Meta виявили Facebook 510 акаунтів і 11 сторінок, а також 32 акаунти й один канал в Instagram. Всі вони були пов'язані з цією кампанією, а серед них були навіть раніше зламані акаунти.
Ці сторінки видавали себе за "єврейських студентів, афроамериканців і "небайдужих" громадян", публікуючи пости, які вихваляли військові дії Ізраїлю й критикували Близькосхідне агентство ООН для допомоги біженцям і організації робіт (БАПОР) і протести в коледжах. Вони також поширювали антиісламські коментарі в Канаді, заявляючи, що "радикальний іслам становить загрозу ліберальним цінностям Канади".
Дослідники Meta заявили, що кампанія була пов'язана зі STOIC, "фірмою політичного маркетингу і бізнес-розвідки", що базується в Ізраїлі, хоча вони не висловлювали припущень щодо мотивів, які стояли за нею. STOIC також була активна на X і YouTube і керувала сайтами, "зосередженими на війні між Ізраїлем і ХАМАС та близькосхідній політиці".
За даними Meta, кампанія була виявлена до того, як вона встигла зібрати велику аудиторію, і багато фейкових акаунтів були відключені автоматизованими системами моніторингу. Ці акаунти набрали близько 500 підписників у Facebook і близько 2 000 в Instagram.
У звіті також зазначається, що люди, які стояли за цими акаунтами, використовували інструменти генеративного ШІ для написання багатьох своїх коментарів на сторінках політиків, медіа та громадських діячів.