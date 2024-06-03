Що робили ці сторінки

За даними звіту, фейкові акаунти використовували для проведення кампанії впливу, метою якої було поширення інформації про війну в регіоні з вигідної Ізраїлю точки зору.

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Загалом дослідники Meta виявили Facebook 510 акаунтів і 11 сторінок, а також 32 акаунти й один канал в Instagram. Всі вони були пов'язані з цією кампанією, а серед них були навіть раніше зламані акаунти.

Ці сторінки видавали себе за "єврейських студентів, афроамериканців і "небайдужих" громадян", публікуючи пости, які вихваляли військові дії Ізраїлю й критикували Близькосхідне агентство ООН для допомоги біженцям і організації робіт (БАПОР) і протести в коледжах. Вони також поширювали антиісламські коментарі в Канаді, заявляючи, що "радикальний іслам становить загрозу ліберальним цінностям Канади".

Дослідники Meta заявили, що кампанія була пов'язана зі STOIC, "фірмою політичного маркетингу і бізнес-розвідки", що базується в Ізраїлі, хоча вони не висловлювали припущень щодо мотивів, які стояли за нею. STOIC також була активна на X і YouTube і керувала сайтами, "зосередженими на війні між Ізраїлем і ХАМАС та близькосхідній політиці".

За даними Meta, кампанія була виявлена до того, як вона встигла зібрати велику аудиторію, і багато фейкових акаунтів були відключені автоматизованими системами моніторингу. Ці акаунти набрали близько 500 підписників у Facebook і близько 2 000 в Instagram.

У звіті також зазначається, що люди, які стояли за цими акаунтами, використовували інструменти генеративного ШІ для написання багатьох своїх коментарів на сторінках політиків, медіа та громадських діячів.

Нагадаємо, Meta постійно відстежує появу цілих ботоферм на своїх сервісах, регулярно звітуючи про результати. Так, раніше вона багато разів виявляла мережі російських пропагандистських ботів, які поширювали дезінформацію про війну в Україні. Такі мережі, підтримувані Росією, зазвичай набагато ширші й налічують десятки тисяч фейкових акаунтів.