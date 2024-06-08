Последний раз телеграм ложился недавно – 24 мая, причем дважды. Тогда, как и сегодня, пользователи не могли присоединиться к серверу и отправить сообщение.
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Что известно о сбое в Telegram сегодня
Проблемы с сервисом заметили в 21:30. На них жаловались пользователи из разных городов, у которых есть интернет, так что это не зависит от работы провайдера или отключений света.
Сначала подвисла загрузка фотографий. Впрочем, иногда такое бывает в этой соцсети.
Но почти сразу появились и другие проблемы:
- видео не открывались;
- нельзя было переслать сообщение из канала себе в сохраненное или другому пользователю;
- пролистать телеграм-канал до самых новых постов удавалось только с задержкой.
Также пользователи жаловались, что все зависло: сообщения не получалось отправить, система постоянно писала, что идет "загрузка" или "обновление".
На 21:50 ситуация была такой: посты из каналов и сообщения, которые люди пытались отправить, подтянуло отправителю, но не адресату. В то же время в некоторых чатах было видно только последние сообщения, а истории переписки нет.
В приложении Telegram висело сообщение об обновлении ленты. Все сообщения из телеграм-каналов остановились на 21:28. Также было невозможно отправить сообщение самому себе: в сохраненном постоянно крутятся часики.
Данные DownDetector о сбое в Telegram
Сервис DownDetector также сообщил о проблемах. Там заметили, что после девяти вечера резко возросло количество данных о проблемах с работой телеграма.
Данные DownDetector о сбое в Telegram вечером 8 июня 2024 года / Скриншот 24 Канала
В комментариях написали, что сбой в Telegram заметили по всему миру – и в США, и в Казахстане, и в Европе (в частности Германии, Латвии, Молдове). И, конечно, в Украине.
Украинцы шутят о сбое в других соцсетях
На официальном аккаунте телеграма в Х пока нет данных о причинах сбоя. Поэтому украинцы спрашивали друг у друга, работают ли приложение и декстопная версия.
Украинцы в Х обсуждают сбой в телеграме / Скриншот 24 Канала
А еще призывают выходить в реальную жизнь и не терять чувство юмора.
Мы дополним эту новость, когда станет известна причина сбоя.