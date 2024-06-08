Последний раз телеграм ложился недавно – 24 мая, причем дважды. Тогда, как и сегодня, пользователи не могли присоединиться к серверу и отправить сообщение.

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Что известно о сбое в Telegram сегодня

Проблемы с сервисом заметили в 21:30. На них жаловались пользователи из разных городов, у которых есть интернет, так что это не зависит от работы провайдера или отключений света.

Сначала подвисла загрузка фотографий. Впрочем, иногда такое бывает в этой соцсети.

Но почти сразу появились и другие проблемы:

видео не открывались;

нельзя было переслать сообщение из канала себе в сохраненное или другому пользователю;

пролистать телеграм-канал до самых новых постов удавалось только с задержкой.

Также пользователи жаловались, что все зависло: сообщения не получалось отправить, система постоянно писала, что идет "загрузка" или "обновление".

На 21:50 ситуация была такой: посты из каналов и сообщения, которые люди пытались отправить, подтянуло отправителю, но не адресату. В то же время в некоторых чатах было видно только последние сообщения, а истории переписки нет.

В приложении Telegram висело сообщение об обновлении ленты. Все сообщения из телеграм-каналов остановились на 21:28. Также было невозможно отправить сообщение самому себе: в сохраненном постоянно крутятся часики.

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Данные DownDetector о сбое в Telegram

Сервис DownDetector также сообщил о проблемах. Там заметили, что после девяти вечера резко возросло количество данных о проблемах с работой телеграма.

Данные DownDetector о сбое в Telegram вечером 8 июня 2024 года / Скриншот 24 Канала

В комментариях написали, что сбой в Telegram заметили по всему миру – и в США, и в Казахстане, и в Европе (в частности Германии, Латвии, Молдове). И, конечно, в Украине.

Украинцы шутят о сбое в других соцсетях

На официальном аккаунте телеграма в Х пока нет данных о причинах сбоя. Поэтому украинцы спрашивали друг у друга, работают ли приложение и декстопная версия.



Украинцы в Х обсуждают сбой в телеграме / Скриншот 24 Канала

А еще призывают выходить в реальную жизнь и не терять чувство юмора.

Мы дополним эту новость, когда станет известна причина сбоя.