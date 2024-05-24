Що відбувається

Найпоширеніша проблема зараз – це труднощі з приєднанням до сервера. Застосунок постійно повідомляє про спробу з'єднання, однак зробити цього не вдається.

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Збої почалися ще деякий час тому, близько 12 дня, однак були не такими масовими й швидко минули. Однак згодом все повторилося.

Про проблеми повідомили користувачі з різних куточків світу: США, України, Узбекистану та інших країн. Кількість скарг на сервісі Downdetector вимірюється сотнями. Однак відомо, що від збою постраждали не всі облікові записи.

Причини збою невідомі.