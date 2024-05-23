Перебої почалися близько 10:00 за київським часом, викликавши хвилеподібний ефект у всіх сервісах, що залежать від пошукової системи Microsoft. Спочатку постраждав сам Bing, який видавав неправильні результати пошуку або взагалі не видавав їх. Однак, він поступово почав відновлювати нормальну функціональність.

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Сервіси, які покладаються на Bing API, зокрема DuckDuckGo та Ecosia, наразі не відображають результати пошуку.

Microsoft Copilot, який інтегрує пошукові можливості Bing, також відмовляє користувачам у доступі до результатів пошуку.

Крім того, користувачі ChatGPT з підпискою Plus, які користуються можливостями пошуку в Інтернеті, стикаються з помилками під час введення пошукових запитів.

Microsoft визнала проблему, що впливає на сервіс Copilot, заявивши, що компанія "працює над визначенням причини проблеми". Попри широке розповсюдження збою, платформа моніторингу працездатності сервісів Microsoft досі не відображає жодних збоїв у роботі сервісів.

Адміністрації OpenAI, розробника ChatGPT, та Ecosia, екологічної пошукової системи, підтвердили проблеми з їхніми пошуковими функціями. OpenAI також зазначила, що наразі триває розслідування першопричини проблеми.

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Користувачам ChatGPT, Copilot, DuckDuckGo та інших постраждалих сервісів рекомендується набратися терпіння, поки тривають роботи з усунення проблеми.

У міру розвитку ситуації оновлення від Microsoft та інших постачальників послуг, яких це стосується, будуть мати вирішальне значення для розуміння масштабу проблеми і термінів її повного вирішення.