Ця нова функція, заснована на передовому штучному інтелекті, забезпечить безперебійний переклад і субтитри під час перегляду відео, підвищуючи доступність і розуміння різними мовами, інформує 24 Канал.

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Як це працюватиме

Під час конференції Microsoft повідомила, що нова функція спочатку підтримуватиме переклади з іспанської на англійську, а також з англійської на кілька інших мов, зокрема німецьку, хінді, італійську, російську та іспанську.

Окрім відеоплатформ, Microsoft Edge розширить можливості перекладу в реальному часі на розмовний контент на великих новинних веб-сайтах, таких як Reuters, CNBC і Bloomberg.

Ця функція покликана не лише допомогти подолати мовні бар'єри, але й допомогти людям з вадами слуху, генеруючи автоматичні субтитри, що робить контент більш інклюзивним.

EDGE отримає більше ШІ функцій

Функція перекладу в реальному часі є частиною ширшого набору функціональних можливостей Edge на основі штучного інтелекту, розширеного завдяки інтеграції з Copilot.

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Наразі Edge може узагальнювати відеоконтент YouTube, хоча він покладається на вже існуючі транскрипції відео. Нове оновлення має на меті ще більше покращити користувацький досвід, потенційно запровадивши в майбутньому створення текстових анотацій для відео.