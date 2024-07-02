Онлайн-система мониторинга сбоев и доступности сайтов, приложений, услуг операторов связи и качества интернета Downdetector зафиксировала проблему ориентировочно после 20 часов 2 июля, пишет 24 Канал.

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Что известно о сбое в Telegram

У Downdetector написали, что проблемы в работе Telegram начали фиксировать ориентировочно в 20:23 июля. Наибольшие сбои наблюдали около 20:38 2 июля.

По состоянию на 21:00 ситуация улучшилась, однако проблема не исчезла.



Сбой в телеграмме вечером 2 июля 2024 года / Скриншот 24 Канала

Из-за сбоя у некоторых пользователей не открываются фото и видео, также не отправляются сообщения.

Кстати, 8 июня в Telegram также зафиксировали сбой. Тогда тоже были проблемы с отправкой сообщений, пересылкой видео и пролистыванием каналов.