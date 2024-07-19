Це не кібератака: генеральний директор CrowdStrike прокоментував збої по всьому світу

Генеральний директор CrowdStrike опублікував пост у соцмережі X, де пояснив деякі деталі масштабного збою, який накрив увесь світ. Він каже, що до цього не причетні хакери.

Для контексту нагадаємо, що проблему розпізнали всередині функції Falcon Sensor, розробленій компанією CrowdStrike, що працює у сфері кібербезпеки. Це важливе програмне забезпечення призначене для захисту систем від кібератак. У якийсь момент у четвер система почала конфліктувати з Windows, призводячи до "синього екрана смерті".

Детальніше Збій в роботі Windows: що таке CrowdStrike і чому користувачі стикаються з синім екраном смерті

Що каже компанія

Джордж Курц, глава компанії CrowdStrike, вийшов з роз'ясненнями, заявивши, що "це не інцидент безпеки або кібератака". Ба більше, проблема була ідентифікована і вже виправлена.

"CrowdStrike активно працює з клієнтами, які постраждали від дефекту, знайденого в одному оновленні контенту для хостів Windows. Хости Mac і Linux не постраждали. Це не інцидент безпеки або кібератака. Проблему було виявлено, ізольовано та розгорнуто виправлення. Ми направляємо клієнтів на портал підтримки для отримання останніх оновлень і будемо продовжувати надавати повні та безперервні оновлення на нашому сайті. Ми також рекомендуємо організаціям забезпечити зв'язок з представниками CrowdStrike через офіційні канали. Наша команда повністю мобілізована для забезпечення безпеки та стабільності клієнтів CrowdStrike", – написав Курц на своїй сторінці.

Акції CrowdStrike відновили частину своїх втрат, але загальна тенденція все ще залишається сумною. Акції впали на 21% на передінвестиційних торгах і зараз знизилися на 16%. Microsoft торгується на 2% нижче.