Для контексту нагадаємо, що проблему розпізнали всередині функції Falcon Sensor, розробленій компанією CrowdStrike, що працює у сфері кібербезпеки. Це важливе програмне забезпечення призначене для захисту систем від кібератак. У якийсь момент у четвер система почала конфліктувати з Windows, призводячи до "синього екрана смерті".

Детальніше Збій в роботі Windows: що таке CrowdStrike і чому користувачі стикаються з синім екраном смерті

Що каже компанія

Джордж Курц, глава компанії CrowdStrike, вийшов з роз'ясненнями, заявивши, що "це не інцидент безпеки або кібератака". Ба більше, проблема була ідентифікована і вже виправлена.

"CrowdStrike активно працює з клієнтами, які постраждали від дефекту, знайденого в одному оновленні контенту для хостів Windows. Хости Mac і Linux не постраждали. Це не інцидент безпеки або кібератака. Проблему було виявлено, ізольовано та розгорнуто виправлення. Ми направляємо клієнтів на портал підтримки для отримання останніх оновлень і будемо продовжувати надавати повні та безперервні оновлення на нашому сайті. Ми також рекомендуємо організаціям забезпечити зв'язок з представниками CrowdStrike через офіційні канали. Наша команда повністю мобілізована для забезпечення безпеки та стабільності клієнтів CrowdStrike", – написав Курц на своїй сторінці.

Акції CrowdStrike відновили частину своїх втрат, але загальна тенденція все ще залишається сумною. Акції впали на 21% на передінвестиційних торгах і зараз знизилися на 16%. Microsoft торгується на 2% нижче.

Нагадаємо, проблеми торкнулися дуже багатьох сфер по всьому світу: аеропортів, медицини, енергетики, фінансів. Збій спостерігався по всьому світу й на всіх континентах та островах.