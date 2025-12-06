Як побачити зближення Місяця та Юпітера цими вихідними

У ніч з 7 на 8 грудня відбудеться помітна астрономічна подія за участю Місяця та Юпітера. Супутник Землі, фаза якого становитиме 83%, пройде поруч із найбільшою планетою Сонячної системи серед зірок сузір’я Близнюків.

Обидва об'єкти з'являться над горизонтом через кілька годин після заходу Сонця і будуть доступні для спостереження неозброєним оком протягом усієї ночі, інформує 24 Канал з посиланням на Space.com.

Що можна побачити на небі та яке обладнання знадобиться?

Небесні тіла зійдуть орієнтовно через три години після заходу Сонця. Юпітер розташується менш ніж за п'ять градусів праворуч і вгору від Місяця. Цю відстань візуально можна порівняти з шириною трьох середніх пальців руки, витягнутої перед собою на фоні неба.

Зважаючи на те, що в грудні сонце в наших широтах заходить рано (близько 16:00), графік спостереження буде таким:

: Тандем Місяця та Юпітера з'явиться над східним горизонтом орієнтовно між 19:00 та 20:00. Найкращий час: Найвище у небі (над південним горизонтом) об'єкти перебуватимуть у другій половині ночі та під ранок 8 грудня.

Над парою яскраво сяятимуть зірки Кастор і Поллукс, що символізують голови близнюків у однойменному сузір’ї.

Як найкраще спостерігати за з'єднанням Місяця та Юпітера?

Хоча обидва об'єкти будуть чудовими мішенями для спостереження без спеціальної техніки, наявність оптичних приладів, наприклад бінокля, суттєво покращить досвід. Навіть скромний любительський телескоп з апертурою щонайменше 10 сантиметрів дозволить розгледіти складні смуги хмар та шторми, що вирують у верхніх шарах атмосфери газового гіганта.

Також за допомогою оптики вдасться помітити чотири світлові точки навколо диска планети – це галілеєві супутники: Ганімед, Іо, Європа та Каллісто, зазначає Futura Sciences.

Якщо ж перевести телескоп з Юпітера на Місяць, можна детально роздивитися величний кратер Тихо. Ця ударна формація є нагадуванням про руйнівну силу астероїдів і загрозу, яку вони несуть для світів нашої системи, включаючи Землю. Тихо вважається "немовлям" за геологічними мірками – його вік оцінюють у 108 мільйонів років, що зовсім небагато порівняно з найдавнішими місячними кратерами, вік яких сягає 3,9 мільярда років.

Не пропустіть іншу космічну подію грудня

Останній місяць року буде багатий на яскраві та незабутні космічні події. Однією з таких має бути метеорний потік Гемініди. Він вже розпочався і буде активний з 4 до 17 грудня, з піком в ніч з 13 на 14 грудня 2025 року, коли можна побачити до 150 метеорів за годину.