Зелена комета вже близько: куди дивитися цієї ночі, щоб побачити її на небі

Комета C/2022 E3 (ZTF) (зелена комета), яка не наближалася до Землі так близько за останні 50 000 років, робить своє перше зближення, і за нею можна спостерігати як на небі, так і через онлайн-трансляцію, якщо небо буде затягнуте хмарами або надто засвічене.

C/2022 E3 (ZTF) вже пройшла свою найближчу точку до Сонця, що дозволило зробити приголомшливі астрофотографії, і зараз вона наближається до Землі на відстань 26 мільйонів кілометрів, або приблизно 28% відстані між Сонцем і Землею. 24 Канал розповідає, як побачити комету.

Читайте на сайті До Землі наблизилася комета, яку бачили ще неандертальці: її можна побачити неозброєним оком

Під час близького проходження комета може бути видима неозброєним оком як слабке зелене світіння в темних місцях неба. Очікується, що вона залишатиметься видимою протягом цілого місяця, тож у вас є неабиякий шанс побачити її на власні очі.

Як побачити зелену комету

Комета перебуватиме в сузір'ї Жирафа у північній частині неба, і, як очікується, її можна буде побачити в бінокль або телескоп. На зображенні нижче вказано, куди саме на небі варто дивитися, щоб побачити комету.



Ілюстрація нічного неба 1 лютого із зображенням комети C/2022 E3 (ZTF) / фото Starry Night Software

Альтернативний спосіб спостереження за кометою

Додаткові рекомендації, щоб побачити комету неозброєним оком – чисте та незасвічене небо.

Проєкт "Віртуальний телескоп" організовує пряму трансляцію, яка розпочнеться о 23:00 за східним часом 1 лютого. Доступ до неї можна отримати на їхньому веб-сайті або на YouTube-каналі.

Онлайн-трансляція проєкту "Віртуальний телескоп" пропонує чудову можливість спостерігати за кометою, не виходячи на вулицю.

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Детальніше про комету C/2022 E3 (ZTF)

За даними Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), період комети становить близько 50 000 років. Це означає, що до того, як вона наблизилася до Сонця на відстань близько 160 мільйонів кілометрів 12 січня і 42 мільйони кілометрів до Землі 2 лютого, востаннє вона підходила так близько ще в період верхнього палеоліту на Землі.

Це означає, що останніми людьми, які могли помітити C/2022 E3 (ZTF), були ранні гомо сапієнси, які жили під час останнього льодовикового періоду. Так само можна сказати і про останніх неандертальців, оскільки цей вид вимер приблизно через 10 000 років після останнього перигелію C/2022 E3 (ZTF).