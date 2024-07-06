Над Туреччиною та Кримом пролетів великий зелений метеор: захопливі відео

У ніч проти 6 липня в небі над Туреччиною та окупованим Кримом помітили яскравий зелений метеор. Це викликало неабиякий ажіотаж в мережі.

Зелений метеор зафіксували в небі над Анкарою, а також в Стамбулі, Бурсі та інших населених пунктах Туреччини. Крім цього, його бачили в окупованих Судаку та Сімферополі.

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Кадри красивого явища

Люди, яким пощастило побачити яскраве зелене світило в небі, опублікували відео в соціальних мережах.

Хоч це явище не є рідкістю для Землі, щоразу воно викликає неабиякий ажіотаж. Адже кожна метеорна подія унікальна та візуально сильно вражає. А людей, які застали це явище наживо, можна сміливо назвати щасливцями.

Зелений метеор над Туреччиною: дивіться відео

Зелений метеор над Кримом: відео з Судака

Чому метеори бувають різних кольорів

Турецьке космічне агентство в соцмережі Х зазначило, що колір світіння, із яким метеор входить в атмосферу Землі, залежить від кількох факторів:

хімічного складу метеора,

його швидкості

та газів, присутніх в земній атмосфері.

Так, різні гази в атмосфері можуть випромінювати певні кольори, взаємодіючи з матеріалом метеороїда під час його випаровування. Наприклад, атоми кисню та азоту створюють червоні кольори.

Зелені метеори теж не є рідкісними – їхній колір зумовлений горінням магнію.

Натрій може створювати яскравий оранжево-жовтий колір, магній може створювати зелений або синій відтінки, а іонізований кальцій (Ca+) може створювати фіолетовий колір. Ці елементи, виявлені в метеорі, є важливим фактором у формуванні кольорів, які спостерігаються під час входу в атмосферу,

– повідомляє Турецьке космічне агентство.

Вчені зауважили, що метеори, які рухаються швидше, створюють яскравіші та барвистіші зображення. Також має значення розмір небесного тіла. Більші метеороїди можуть виділяти більше енергії на вході в атмосферу, створюючи більш інтенсивні кольори.

