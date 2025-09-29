Ввечері 28 вересня мешканці одного з районів Львівської області могли відчути слабкі підземні коливання. Подія не становила загрози для населення та інфраструктури, проте привернула увагу фахівців та місцевих мешканців.

Що відомо про поштовхи на Львівщині 28 вересня?

Згідно з повідомленням Головного центру спеціального контролю, землетрус стався о 21:46 за київським часом. Епіцентр знаходився в районі міста Стрий на Львівщині. Джерело підземних поштовхів залягало на відносно невеликій глибині – 4 кілометри. Магнітуда події склала 3,0 за шкалою Ріхтера, пише 24 Канал.

За класифікацією землетрусів, поштовхи такої сили належать до категорії "незначних". Це означає, що коливання можна не помітити, якщо ви не перебуваєте в стані спокою. Найкраще вони відчутні на верхніх поверхах будівель. Більшість населення, як правило, не помічає таких землетрусів, і вони не здатні спричинити руйнування чи пошкодження. Як пише Британська енциклопедія, таких землетрусів за рік відбувається від 12 000 до 100 000.

Варто зазначити, що західні області України періодично зазнають впливу незначних землетрусів. Наприклад, раніше, 10 вересня, підземні поштовхи магнітудою 2,7 були зафіксовані в Івано-Франківській області на глибині 10 кілометрів.

Також сейсмічна активність спостерігалася в інших регіонах: у липні землетрус магнітудою 2,3 стався на глибині 2 кілометри в Чернівецькій області.

Також поштовхи магнітудою 2,9 на глибині 7,1 кілометра були зареєстровані в Полтавській області.

Подібні явища є частиною природних геологічних процесів і зазвичай не несуть загрози.

Ймовірність землетрусів в Україні: як часто вони трапляються та якої сили бувають?

Хоча Україна не належить до найбільш сейсмічно активних регіонів планети, землетруси на її території трапляються регулярно. Більшість із них є слабкими та невідчутними для людей, проте деякі регіони мають потенціал для виникнення сильніших і небезпечніших поштовхів.

Частота землетрусів в Україні варіюється, але фіксуються вони постійно:

Регулярні слабкі поштовхи . На території країни фіксується велика кількість мікроземлетрусів, які для людей невідчутні. Наприклад, поштовхи силою 1,5-2 бали можуть відбуватися до 17 тисяч разів на рік.

. На території країни фіксується велика кількість мікроземлетрусів, які для людей невідчутні. Наприклад, поштовхи силою 1,5-2 бали можуть відбуватися до 17 тисяч разів на рік. Зафіксована активність . Починаючи з січня 2022 року до березня 2025 року в Україні було понад 90 землетрусів з відчутною силою. У 2025 році, станом на липень, сталося щонайменше п'ять землетрусів.

. Починаючи з січня 2022 року до березня 2025 року в Україні було понад 90 землетрусів з відчутною силою. У 2025 році, станом на липень, сталося щонайменше п'ять землетрусів. Циклічність у зоні Вранча. Потужні землетруси в сейсмоактивній зоні Вранча (Румунія), яка значно впливає на Україну, у XX столітті відбувалися з періодичністю 15-30 місяців. Однак останнім часом сильних землетрусів у цій зоні не спостерігалося, що може свідчити про накопичення енергії, яка в якийсь момент вивільниться з великою силою.

Найбільшу небезпеку для України становлять землетруси із зони Вранча в Румунії. Звідти поширюються сейсмічні хвилі, що можуть викликати на території України струси інтенсивністю до 7 балів. У XX столітті в цій зоні сталися два катастрофічні землетруси з магнітудою понад 7 (у 1940 та 1977 роках). Сейсмологи попереджають про ймовірність повторення землетрусу магнітудою 7–7,5 у найближчі роки.

Найсильніший землетрус в історії України стався у Криму в 1927 році, досягнувши 7 балів. Сейсмологи припускають можливість повторення такої події приблизно раз на 100 років, а отже, ризик для півострова знову зростає, з можливою датою до 2027 року.

Які регіони України є найбільш сейсмічно небезпечними?

Сейсмічна небезпека розподілена по території України нерівномірно. Найбільш вразливими є:

Зона Вранча: найбільший вплив ця зона чинить на південно-західну частину Одеської області, де інтенсивність поштовхів може сягати 7 балів.

Західні області: карпатський регіон, зокрема Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська області, є сейсмічно активним. Глибина епіцентрів землетрусів тут зазвичай становить 2-10 кілометрів.

Крим: вважається однією з найнебезпечніших зон через можливість сильних локальних землетрусів.

Центральна Україна: землетруси також виникають уздовж тектонічних розломів, наприклад, у Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях, але вони зазвичай неглибокі та менш потужні.

Варто зазначити, що точно спрогнозувати час і силу майбутнього землетрусу наразі неможливо, хоча науковці й роблять у цьому напрямку певні кроки. Вчені можуть лише оцінювати ймовірність на основі історичних даних та геологічних спостережень.