Вечером 28 сентября жители одного из районов Львовской области могли почувствовать слабые подземные колебания. Событие не представляло угрозы для населения и инфраструктуры, однако привлекло внимание специалистов и местных жителей.

Что известно о толчках на Львовщине 28 сентября?

Согласно сообщению Главного центра специального контроля, землетрясение произошло в 21:46 по киевскому времени. Эпицентр находился в районе города Стрый на Львовщине. Источник подземных толчков залегал на относительно небольшой глубине – 4 километра. Магнитуда события составила 3,0 по шкале Рихтера, пишет 24 Канал.

По классификации землетрясений, толчки такой силы относятся к категории "незначительных". Это означает, что колебания можно не заметить, если вы не находитесь в состоянии покоя. Лучше всего они ощутимы на верхних этажах зданий. Большинство населения, как правило, не замечает таких землетрясений, и они не способны вызвать разрушения или повреждения. Как пишет Британская энциклопедия, таких землетрясений за год происходит от 12 000 до 100 000.

Стоит отметить, что западные области Украины периодически подвергаются воздействию незначительных землетрясений. Например, ранее, 10 сентября, подземные толчки магнитудой 2,7 были зафиксированы в Ивано-Франковской области на глубине 10 километров.

Также сейсмическая активность наблюдалась в других регионах: в июле землетрясение магнитудой 2,3 произошло на глубине 2 километра в Черновицкой области.

Также толчки магнитудой 2,9 на глубине 7,1 километра были зарегистрированы в Полтавской области.

Подобные явления являются частью естественных геологических процессов и обычно не несут угрозы.

Вероятность землетрясений в Украине: как часто они случаются и какой силы бывают?

Хотя Украина не относится к наиболее сейсмически активным регионам планеты, землетрясения на ее территории случаются регулярно. Большинство из них являются слабыми и неощутимыми для людей, однако некоторые регионы имеют потенциал для возникновения более сильных и опасных толчков.

Частота землетрясений в Украине варьируется, но фиксируются они постоянно:

Регулярные слабые толчки . На территории страны фиксируется большое количество микроземлетрясений, которые для людей неощутимы. Например, толчки силой 1,5-2 балла могут происходить до 17 тысяч раз в год.

. На территории страны фиксируется большое количество микроземлетрясений, которые для людей неощутимы. Например, толчки силой 1,5-2 балла могут происходить до 17 тысяч раз в год. Зафиксированная активность . Начиная с января 2022 года до марта 2025 года в Украине было более 90 землетрясений с ощутимой силой. В 2025 году, по состоянию на июль, произошло по меньшей мере пять землетрясений.

. Начиная с января 2022 года до марта 2025 года в Украине было более 90 землетрясений с ощутимой силой. В 2025 году, по состоянию на июль, произошло по меньшей мере пять землетрясений. Цикличность в зоне Вранча. Мощные землетрясения в сейсмоактивной зоне Вранча (Румыния), которая значительно влияет на Украину, в XX веке происходили с периодичностью 15-30 месяцев. Однако в последнее время сильных землетрясений в этой зоне не наблюдалось, что может свидетельствовать о накоплении энергии, которая в какой-то момент высвободится с большой силой.

Наибольшую опасность для Украины представляют землетрясения из зоны Вранча в Румынии. Оттуда распространяются сейсмические волны, которые могут вызвать на территории Украины сотрясения интенсивностью до 7 баллов. В XX веке в этой зоне произошли два катастрофических землетрясения с магнитудой более 7 (в 1940 и 1977 годах). Сейсмологи предупреждают о вероятности повторения землетрясения магнитудой 7–7,5 в ближайшие годы.

Самое сильное землетрясение в истории Украины произошло в Крыму в 1927 году, достигнув 7 баллов. Сейсмологи предполагают возможность повторения такого события примерно раз в 100 лет, а значит, риск для полуострова снова возрастает, с возможной датой до 2027 года.

Какие регионы Украины являются наиболее сейсмически опасными?

Сейсмическая опасность распределена по территории Украины неравномерно. Наиболее уязвимыми являются:

Зона Вранча: наибольшее влияние эта зона оказывает на юго-западную часть Одесской области, где интенсивность толчков может достигать 7 баллов.

Западные области: карпатский регион, в частности Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская области, является сейсмически активным. Глубина эпицентров землетрясений здесь обычно составляет 2-10 километров.

Крым: считается одной из самых опасных зон из-за возможности сильных локальных землетрясений.

Центральная Украина: землетрясения также возникают вдоль тектонических разломов, например, в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, но они обычно неглубокие и менее мощные.

Стоит отметить, что точно спрогнозировать время и силу будущего землетрясения пока невозможно, хотя ученые и делают в этом направлении определенные шаги. Ученые могут только оценивать вероятность на основе исторических данных и геологических наблюдений.