Землетрясения в Украине: как часто они случаются и насколько сильными бывают
- 28 сентября в районе города Стрый на Львовщине произошло землетрясение магнитудой 3,0 на глубине 4 километра, которое не вызвало разрушений.
- Наибольшую опасность для нас представляют землетрясения из зоны Вранча в Румынии, которые могут вызвать сотрясения интенсивностью до 7 баллов в Украине.
Вечером 28 сентября жители одного из районов Львовской области могли почувствовать слабые подземные колебания. Событие не представляло угрозы для населения и инфраструктуры, однако привлекло внимание специалистов и местных жителей.
Что известно о толчках на Львовщине 28 сентября?
Согласно сообщению Главного центра специального контроля, землетрясение произошло в 21:46 по киевскому времени. Эпицентр находился в районе города Стрый на Львовщине. Источник подземных толчков залегал на относительно небольшой глубине – 4 километра. Магнитуда события составила 3,0 по шкале Рихтера, пишет 24 Канал.
По классификации землетрясений, толчки такой силы относятся к категории "незначительных". Это означает, что колебания можно не заметить, если вы не находитесь в состоянии покоя. Лучше всего они ощутимы на верхних этажах зданий. Большинство населения, как правило, не замечает таких землетрясений, и они не способны вызвать разрушения или повреждения. Как пишет Британская энциклопедия, таких землетрясений за год происходит от 12 000 до 100 000.
- Стоит отметить, что западные области Украины периодически подвергаются воздействию незначительных землетрясений. Например, ранее, 10 сентября, подземные толчки магнитудой 2,7 были зафиксированы в Ивано-Франковской области на глубине 10 километров.
- Также сейсмическая активность наблюдалась в других регионах: в июле землетрясение магнитудой 2,3 произошло на глубине 2 километра в Черновицкой области.
- Также толчки магнитудой 2,9 на глубине 7,1 километра были зарегистрированы в Полтавской области.
Подобные явления являются частью естественных геологических процессов и обычно не несут угрозы.
Вероятность землетрясений в Украине: как часто они случаются и какой силы бывают?
Хотя Украина не относится к наиболее сейсмически активным регионам планеты, землетрясения на ее территории случаются регулярно. Большинство из них являются слабыми и неощутимыми для людей, однако некоторые регионы имеют потенциал для возникновения более сильных и опасных толчков.
Частота землетрясений в Украине варьируется, но фиксируются они постоянно:
- Регулярные слабые толчки. На территории страны фиксируется большое количество микроземлетрясений, которые для людей неощутимы. Например, толчки силой 1,5-2 балла могут происходить до 17 тысяч раз в год.
- Зафиксированная активность. Начиная с января 2022 года до марта 2025 года в Украине было более 90 землетрясений с ощутимой силой. В 2025 году, по состоянию на июль, произошло по меньшей мере пять землетрясений.
- Цикличность в зоне Вранча. Мощные землетрясения в сейсмоактивной зоне Вранча (Румыния), которая значительно влияет на Украину, в XX веке происходили с периодичностью 15-30 месяцев. Однако в последнее время сильных землетрясений в этой зоне не наблюдалось, что может свидетельствовать о накоплении энергии, которая в какой-то момент высвободится с большой силой.
Наибольшую опасность для Украины представляют землетрясения из зоны Вранча в Румынии. Оттуда распространяются сейсмические волны, которые могут вызвать на территории Украины сотрясения интенсивностью до 7 баллов. В XX веке в этой зоне произошли два катастрофических землетрясения с магнитудой более 7 (в 1940 и 1977 годах). Сейсмологи предупреждают о вероятности повторения землетрясения магнитудой 7–7,5 в ближайшие годы.
Самое сильное землетрясение в истории Украины произошло в Крыму в 1927 году, достигнув 7 баллов. Сейсмологи предполагают возможность повторения такого события примерно раз в 100 лет, а значит, риск для полуострова снова возрастает, с возможной датой до 2027 года.
Какие регионы Украины являются наиболее сейсмически опасными?
Сейсмическая опасность распределена по территории Украины неравномерно. Наиболее уязвимыми являются:
- Зона Вранча: наибольшее влияние эта зона оказывает на юго-западную часть Одесской области, где интенсивность толчков может достигать 7 баллов.
- Западные области: карпатский регион, в частности Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская области, является сейсмически активным. Глубина эпицентров землетрясений здесь обычно составляет 2-10 километров.
- Крым: считается одной из самых опасных зон из-за возможности сильных локальных землетрясений.
- Центральная Украина: землетрясения также возникают вдоль тектонических разломов, например, в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, но они обычно неглубокие и менее мощные.
Стоит отметить, что точно спрогнозировать время и силу будущего землетрясения пока невозможно, хотя ученые и делают в этом направлении определенные шаги. Ученые могут только оценивать вероятность на основе исторических данных и геологических наблюдений.