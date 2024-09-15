Космічний зонд JUICE підтвердив потенційну придатність Землі для життя

Європейська міжпланетна станція JUICE підтвердила можливість життя на Землі після проведення критично важливих спостережень за допомогою своїх наукових інструментів. Це відбулося під час гравітаційного маневру поблизу Місяця та Землі в середині серпня 2024 року.

В рамках експериментального пошуку біосигнатур JUICE використовував свої інструменти MAJIS та SWI для аналізу атмосфери Землі. Зонд виявив основні елементи, такі як кисень, озон, вуглекислий газ і водяна пара.

А тим часом Нове небесне тіло приєднається до нашого Місяця, ставши ще одним супутником Землі

Він також зібрав дані про інші життєво важливі сполуки, такі як вуглець, водень, азот, фосфор і сірка, і створив температурні карти поверхні Землі.

Для чого це потрібно?

Ці дані відповідають критеріям придатності планети для життя і допомагають відкалібрувати інструменти JUICE для майбутніх місій, зокрема, для майбутніх досліджень крижаних супутників Юпітера.

Олів'є Вітассе, науковий співробітник проєкту ESA Juice, каже:

Ми, авжеж, не здивовані цими результатами... було б надзвичайно тривожно дізнатися, що Земля не придатна для життя! Але вони вказують на те, що MAJIS і SWI (інструменти JUICE) будуть дуже успішно працювати на Юпітері, де вони допоможуть нам дослідити, чи можуть крижані супутники бути потенційними місцями проживання для минулого або теперішнього життя.

Таке спостереження є частиною давньої традиції аналізу Землі для перевірки інструментів, призначених для дослідження екзопланет. Попередні місії, такі як зонд NASA "Галілео" і космічний телескоп "Габбл", також виявляли біосигнатури на Землі підтверджуючи її потенційну можливість підтримувати життя.

Ці важливі дані надалі використовуються для розуміння потенційно придатних для життя світів за межами нашої Сонячної системи. Космічні відомства США та Європи активно шукають екзопланети в інших зоряних системах в надії знайти світ схожий не Землю, який може потенційно підтримувати життя, або вже мати якусь його форму.

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Крім цього, особливу увагу вчених привертає замерзлий супутник Юпітера, Європа, куди і відправиться місія JUICE. До речі, 10 жовтня 2024 року має стартувати місія NASA Europa Clipper – апарат також візьметься за дослідження супутника перебуваючи на орбіті космічного тіла.