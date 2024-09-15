В рамках экспериментального поиска биосигнатур JUICE использовал свои инструменты MAJIS и SWI для анализа атмосферы Земли. Зонд обнаружил основные элементы, такие как кислород, озон, углекислый газ и водяной пар.
А тем временем Новое небесное тело присоединится к нашей Луне, став еще одним спутником Земли
Он также собрал данные о других жизненно важных соединениях, таких как углерод, водород, азот, фосфор и сера, и создал температурные карты поверхности Земли.
Для чего это нужно?
Эти данные соответствуют критериям пригодности планеты для жизни и помогают откалибровать инструменты JUICE для будущих миссий, в частности, для будущих исследований ледяных спутников Юпитера.
Оливье Витассе, научный сотрудник проекта ESA Juice, говорит:
Мы, конечно, не удивлены этими результатами... было бы очень тревожно узнать, что Земля не пригодна для жизни! Но они указывают на то, что MAJIS и SWI (инструменты JUICE) будут очень успешно работать на Юпитере, где они помогут нам исследовать, могут ли ледяные спутники быть потенциальными местами обитания для прошлой или настоящей жизни.
Эти важные данные в дальнейшем используются для понимания потенциально пригодных для жизни миров за пределами нашей Солнечной системы. Космические ведомства США и Европы активно ищут экзопланеты в других звездных системах в надежде найти мир похожий не Землю, который может потенциально поддерживать жизнь, или уже иметь какую-то ее форму.
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Кроме этого, особое внимание ученых привлекает замерзший спутник Юпитера, Европа, куда и отправится миссия JUICE. Кстати, 10 октября 2024 года должна стартовать миссия NASA Europa Clipper – аппарат также возьмется за исследование спутника находясь на орбите космического тела.