В рамках экспериментального поиска биосигнатур JUICE использовал свои инструменты MAJIS и SWI для анализа атмосферы Земли. Зонд обнаружил основные элементы, такие как кислород, озон, углекислый газ и водяной пар.

А тем временем Новое небесное тело присоединится к нашей Луне, став еще одним спутником Земли

Он также собрал данные о других жизненно важных соединениях, таких как углерод, водород, азот, фосфор и сера, и создал температурные карты поверхности Земли.

Для чего это нужно?

Эти данные соответствуют критериям пригодности планеты для жизни и помогают откалибровать инструменты JUICE для будущих миссий, в частности, для будущих исследований ледяных спутников Юпитера.

Оливье Витассе, научный сотрудник проекта ESA Juice, говорит:

Мы, конечно, не удивлены этими результатами... было бы очень тревожно узнать, что Земля не пригодна для жизни! Но они указывают на то, что MAJIS и SWI (инструменты JUICE) будут очень успешно работать на Юпитере, где они помогут нам исследовать, могут ли ледяные спутники быть потенциальными местами обитания для прошлой или настоящей жизни.

Вы могли не знать об этом! Такое наблюдение является частью давней традиции анализа Земли для проверки инструментов, предназначенных для исследования экзопланет. Предыдущие миссии, такие как зонд NASA "Галилео" и космический телескоп "Хаббл", также обнаруживали биосигнатуры на Земле подтверждая ее потенциальную возможность поддерживать жизнь.

Эти важные данные в дальнейшем используются для понимания потенциально пригодных для жизни миров за пределами нашей Солнечной системы. Космические ведомства США и Европы активно ищут экзопланеты в других звездных системах в надежде найти мир похожий не Землю, который может потенциально поддерживать жизнь, или уже иметь какую-то ее форму.

Смотрите также Прямо сейчас в космосе находится больше людей, чем когда-либо в истории

Кроме этого, особое внимание ученых привлекает замерзший спутник Юпитера, Европа, куда и отправится миссия JUICE. Кстати, 10 октября 2024 года должна стартовать миссия NASA Europa Clipper – аппарат также возьмется за исследование спутника находясь на орбите космического тела.