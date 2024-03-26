Рідкісний подвійний спалах на Сонці вразив Землю, викликаючи найпотужнішу геомагнітну бурю

Нещодавній спалах X-класу, який розділився на два одночасних вибухи, спричинив викид сонячної корональної маси, яка врізалася в Землю, викликавши найпотужнішу геомагнітну бурю за останні шість років.

У тих місяцях, де сонячний викид контактував із магнітним полем і земною атмосферою, виникали потужні полярні сяйва та інші світлові явища. Вибухова подія є ще однією чіткою ознакою того, що Сонце, ймовірно, досягло піку свого 11-річного циклу активності, відомого як сонячний максимум, а це означає, що Земля може опинитися на лінії вогню більшої кількості цих потенційно небезпечних сонячних штормів у найближчі місяці.

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Деталі

У суботу (23 березня) Сонце випустило спалах Х-класу – найпотужніший тип вибуху, який тільки може спричинити наша зоря. Він був незвичайним, оскільки складався з двох одночасних вибухів, відомих як симпатичний сонячний спалах. Обидва були викинуті парою сонячних плям (AR3614 і AR3615), розділеною сотнями тисяч кілометрів.

Тандемний вибух запустив у космос масивну хмару плазми і випромінювання, відому як корональний викид маси (КВМ), яка вже у неділю (24 березня) увірвалася в магнітосферу Землі. Зіткнення послало ударні хвилі крізь невидимий захисний щит планети, тимчасово послабивши його. Це дозволило сонячному випромінюванню проникнути в атмосферу глибше, ніж зазвичай, і викликало полярні сяйва в Австралії та Новій Зеландії, а також схоже на полярне сяйво явище STEVE (також відоме як сильне посилення швидкості теплового випромінювання) на Алясці.

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За даними Центру прогнозування космічної погоди, на своєму піку геомагнітна буря досягла статусу сильної (G4). Востаннє Земля переживала геомагнітні збурення такої потужності у вересні 2017 року. Геомагнітні бурі варіюються від незначної (G1) до екстремальної (G5) інтенсивності.

Сонячний максимум: що далі

Незвичайна природа цього сонячного вибуху та інтенсивність геомагнітної бурі, що його спричинила, є чіткими індикаторами того, що зоря наближається до сонячного максимуму. Деякі експерти вважають, що Сонце, можливо, вже увійшло в цю вибухову фазу, приблизно на рік раніше, ніж передбачали початкові прогнози. Але вчені не знатимуть точно, коли цей період розпочався, доки не пройдуть місяці після того, як Сонце не почне заспокоюватися.

Спалахи класу X стають набагато частішими під час сонячного максимуму. За даними SpaceWeatherLive.com, лише за три місяці 2024 року на Сонці вибухнуло шість спалахів Х-класу, що лише вдвічі менше, ніж за весь 2023 рік. Якщо так піде й далі, цей рік перевершить минулий у кілька разів.

Хоча не всі спалахи спрямовані на Землю, збільшення частоти цих гігантських вибухів робить сильні геомагнітні бурі більш імовірними. Окрім барвистих полярних сяйв, ці бурі можуть також впливати на наземну інфраструктуру, зв'язок, радіо, спричиняти падіння супутників на Землю і перегрівати верхні шари атмосфери, а також тимчасово вимикати електропостачання.

Попереду затемнення

Сонячний максимум збігається з майбутнім повним сонячним затемненням 8 квітня, що дасть мільйонам спостерігачів у деяких регіонах планети рідкісну можливість побачити вогняну зовнішню атмосферу Сонця, або корону, коли Місяць повністю закриє сонячний диск на чотири з половиною хвилини.

Враховуючи нещодавню активність, корона, ймовірно, буде особливо красивою під час повного затемнення. Існує непогана ймовірність того, що під час події глядачі зможуть побачити сонячні спалахи або CME.