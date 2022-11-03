Щось невідоме вистрілює в Землю радіацією кожні тисячу років

Раніше вважалося, що сонячні спалахи відповідальні за історичні стрибки рівня радіації на Землі. Але нове дослідження припускає, що ці сплески можуть бути викликані не сонячними спалахами, як колись вважалося, а чимось набагато потужнішим – і досі невідомим нам – і навіть, можливо, небезпечним.

У дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the Royal Society A, вивчалися кільця дерев на предмет наявності в них вуглецю-14, радіоактивного ізотопу вуглецю, підвищена присутність якого призводить до стрибків рівня радіації на Землі. Сплески радіації, своєю чергою, викликані загадковими астрофізичними явищами, які отримали назву "явища Міяке", названі так на честь японського вченого, який їх відкрив.

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Існує свого роду екстремальне астрофізичне явище, яке ми не розуміємо, і воно насправді може становити для нас загрозу,

– сказав Бенджамін Поуп, співавтор дослідження і астрофізик з Університету Квінсленда, в інтерв'ю Австралійській телерадіомовній корпорації.

За словами Поупа, за останні 10000 років було відомо шість подій Міяке, остання з яких відбулася у 993 році нашої ери. До цього часу вважалося, що вони були викликані сильними сонячними бурями, які зазвичай відбувалися під час 11-річного піку активності сонячних плям у сонячному циклі.

Але, проаналізувавши дані, Поуп і його команда виявили, що ці сплески радіації відбувалися протягом усього сонячного циклу, а не тільки під час його 11-річного піку, що ставить під сумнів домінуючу теорію.

Загадкові радіаційні сплески

Ще більш дивним є те, як довго тривали деякі з цих сплесків. Щонайменше дві, можливо, три з цих подій... тривали понад рік, що дивно, тому що цього такого не повинно бути у випадку сонячних спалахів.

Останній потужний сонячний сплеск, який вразив нашу планету, стався у 1859 році. Відомий як Подія Каррінгтона, він серйозно пошкодив телекомунікаційну інфраструктуру того часу. У наш час, коли ми сильно залежимо від електроніки і Інтернету, подія, подібна до Керрінгтона, сьогодні може бути набагато більш руйнівною.

Що може бути причиною цих спалахів

Поуп вважає, що причиною міг стати шквал сонячних спалахів, які стаються у швидкій послідовності, хоча це лише припущення.

Не просто один сонячний спалах, а повторювані сонячні спалахи, що стаються знову і знову, один за одним,

– пояснив він.

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Що стосується шансів пережити таку подію найближчим часом, Поуп вважає, що вони невеликі – але, можливо, не такі вже й малі.

Виходячи з наявних даних зібраних вченими, існує приблизно один відсоток ймовірності того, що протягом наступного десятиліття ми можемо стати свідками потужного спалаху неймовірної сили, який точно вплине на людство.