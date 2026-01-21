Прорив у ДНК розкрив таємницю останків римської епохи

Таємничі людські рештки, знайдені на півдні Англії, протягом років викликали суперечки серед науковців. Кістки римського періоду, відомі як "жінка з Beachy Head", встигли отримати кілька суперечливих біографій. Нові генетичні методи змусили науковців по-новому подивитися на історію цієї людини, змінивши уявлення про її походження.

Ким вона була насправді?

Історія таємничих останків почалась у 2012 році, коли в підвалі ратуші міста Істборн, Велика Британія, знайшли коробку зі скелетом. Знахідка зберігалася там десятиліттями й походила з офіційних розкопок біля стрімких крейдяних скель Бічі-Хед, проведених ще у 1950-х роках. До коробки була прикріплена коротка записка, але жодної детальної інформації про поховання чи обставини смерті не збереглося, пише SciTechDaily.

Ситуація ускладнилася після перших наукових досліджень:

Ранні аналізи припускали, що жінка могла мати не дуже давнє походження з Африки, трохи південніше Сахари. Ця версія викликала широкий резонанс, адже потенційно свідчила про африканську присутність у римській Британії значно раніше, ніж вважалося.

Пізніше з’явилася ще одна гіпотеза – середземноморське походження, зокрема з території сучасного Кіпру.

Проблема цих вагань полягала в якості матеріалу: ДНК була фрагментарною, а результати не мали достатньої надійності. Але ситуація змінилася завдяки прогресу в галузі палеогенетики. Команда дослідників повернулася до скелета, застосувавши сучасні методи секвенування та порівняння з новими геномними базами даних.

За словами доктора Вільяма Марша, нові підходи дозволили з набагато більшою точністю визначити генетичні зв’язки цієї жінки. Дані показали, що її спадковість найбільше збігається з населенням римської Британії, зокрема півдня сучасної Англії, а не з Середземномор’ям чи Африкою.

Старша авторка дослідження, докторка Селіна Брейс з Natural History Museum, наголосила, що така зміна інтерпретацій є нормальною для науки. Нові технології уточнюють картину, коли з’являються кращі інструменти та ширші порівняльні дані.

Як вона жила?

Окрім походження, науковці змогли дізнатися більше і про життя цієї жінки:

Радіовуглецеве датування вказує, що вона померла між 129 і 311 роками нашої ери – у період активної присутності Римської імперії в Британії.

На момент смерті їй було приблизно від 18 до 25 років.

Її зріст становив трохи більше 1,5 метра.

На кістках ноги зафіксували слід загоєної травми, що свідчить про серйозне, але не смертельне поранення у минулому.

Харчування також залишило свій слід. Ізотопний аналіз вуглецю та азоту показав, що раціон жінки містив значну кількість морепродуктів, що логічно для прибережного регіону.

Нові ДНК-дані дали змогу провести й судово-антропологічне моделювання зовнішності. Найімовірніше, вона мала світлу шкіру, блакитні очі та світле волосся.

Результати роботи опублікували в Journal of Archaeological Science, і вони ще раз показали, наскільки мінливою може бути історія, коли наука отримує нові інструменти. Жінка з Бічі-Хед перестає бути сенсаційним винятком і стає частиною складної, але реалістичної мозаїки життя римської Британії.